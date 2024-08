Il Paradiso delle Signore 9, finalmente ritorna la soap più attesa: segnati questa data | Tutto quello che devi sapere

La serie tv più attesa sta per ricominciare e i fan sono in visibilio, non vedono l’ora di scoprire tutte le novità. Segnati la data.

Finalmente è stata svelata la data d’inizio della tanto attesa nona stagione de Il Paradiso delle Signore, soap opera 100% Made in Italy che ha conquistato il favore della critica e di moltissimi telespettatori. Sempre nel pomeriggio di Rai 1 potremo immergerci nuovamente nelle avvincenti storie che caratterizzano i personaggi della serie tv e scoprire tutte le novità in merito.

L’inizio è sempre più vicino e i fan della soap non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà nella nuova stagione e vedere come andranno a finire i colpi di scena visti nelle ultime puntate dell’ottava stagione. Come le altre, anche questa nona stagione si prospetta essere ricca di contenuti che lasceranno a bocca aperta i suoi fan.

È meglio che ti segni la data d’inizio sul calendario per evitare di perderti anche solo la prima puntata della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, perché sembra essere davvero avvincente e ricca di colpi di scena. Nonostante Vittorio Conti lascerà il cast, la sua presenza aleggerà comunque sulla testa dei personaggi e potrebbe influenzarli anche da remoto.

Il focus di questa nuova stagione sarà tutto rivolto su Tancredi che scoprirà una verità per nulla facile da digerire e che gli stravolgerà la vita. Tancredi aveva denunciato la moglie per adulterio per l’unico scopo di far separare Marta e Vittorio ma ha fallito miseramente. Infatti, la coppia ha scelto di lasciare Milano insieme grazie ad un aiutante inaspettato.

Il duro colpo per Tancredi

L’aiutante della coppia distruggerà i piani di Tancredi e anche il suo umore e stato mentale, facendolo infuriare come mai prima d’ora. La rabbia dell’uomo verrà alimentata anche da un’ulteriore scoperta, ovvero che la coppia è stata supportata dalla cognata. Colpi di scena così inaspettati chee faranno vedere un lato di Tancredi mai consociuto prima.

Così, nel mirino di Tancredi ci finirà Marta che, secondo lui, non merita nessun tipo di perdono. Si prospetta, quindi, un inizio della nona stagione davvero interessante e pieno di colpi di scena e se non vuoi assolutamente perdertelo, segnati la data sul calendario. Inoltre un’altra novità farà venire i brividi ai telespettatori perché nessuno può immaginarsi un risvolto del genere.

Segnati la data

Vittorio Conti farà il suo ritorno a Milano per prendersi cura di determinati affari di persona che riguardano l’atelier. Nonostante Conti sarà presente anche solo per pochi minuti, potrebbe scoppiare il putiferio tra lui e Tancredi, furioso per il suo recente fallimento. Se questa ipotesi dovesse risultare corretta, teniamoci pronti per dei veri e propri colpi di scena.

L’attesissima nona stagione de Il Paradiso delle Signore sta per cominciare ed è meglio che ti segni la data dell’inizio della prima puntata per non perderti nemmeno un secondo. Il giorno da cerchiare in rosso è il 9 settembre, perché da quel momento in poi il piccolo schermo sarà come una calamita.