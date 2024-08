Sonia Bruganelli, si ritira da Ballando con le Stelle: per lei è troppo e arriva l’annuncio | Ecco cosa sta succedendo

Retromarcia per Sonia Bruganelli, Ballando con le Stelle ha una concorrente in meno. La confessione inaspettata.

Ballando con le Stelle è ormai prossimo e molto presto potremo sederci comodamente sul divano a guardare i VIP che faticano a cimentarsi in diversi tipi di ballo. Tra i concorrenti che dovrebbero far parte di questa diciannovesima edizione del dancing show c’è anche Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e autrice televisiva.

Tuttavia, in queste ultime ore sta girando un rumor parecchio preoccupante per le sorti della trasmissione condotta da Milly Carlucci che riguarda la partecipazione della Bruganelli. Sembra che la fatica sia troppa e che la donna non si aspettava una tale mole di lavoro per prepararsi alla sfida di ballo.

L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata che ha smorzato le numerosi indiscrezioni sulla sua partecipazione e rivelato la realtà dei fatti. I concorrenti di Ballando con le Stelle non sono mai ballerini professionisti e molto spesso cadono dalle nuvole scoprendo quanto sia faticoso preparare una coreografia per la puntata successiva.

Ci sono stati concorrenti sportivi, giovani e pieni di energia ma se non si è ballerini è impossibile comprendere la fatica e lo sforzo fisico che ogni giorno si deve fare per raggiungere gli obiettivi preposti. Sonia Bruganelli è precipitata in questa nuova realtà da concorrente in un dancing show e sembra essere troppo.

La confessione di Sonia Bruganelli

Dopo la conferma della presenza di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, il pubblico si è fomentato tantissimo perché non vede l’ora di vedere l’autrice e opinionista del piccolo schermo cimentarsi nel ballo. Inoltre tra i ballerini professionisti c’è Angelo Madonia, alias la sua nuova dolce metà, e non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà quando si ritroveranno nello stesso show.

Tuttavia, di recente la Bruganelli ha confessato di non sapere se riuscirà ad arrivare alla fine della prima puntata, postando una foto su Instagram che la ritrae stremata dalle prove di ballo e con il commento pieno di ironia. Sappiamo che Sonia Bruganelli si sta impegnando e vedremo i risultati di tale sforzo.

Il cast di Ballando con le Stelle

Nonostante la Bruganelli e Madonia stiano coltivando una relazione sentimentale, nel dancing show non li vedremo ballare insieme. Anche se non sappiamo ancora quali insegnati accompagneranno i VIP in questa loro nuova avventura, è certo che Sonia e Angelo non formeranno una coppia (almeno nel programma).

Oltre a Sonia Bruganelli, la nuova edizione di Ballando con le Stelle avrà come concorrenti Luca Barbareschi, Bianca Guaccero, Federica Pellerini, Alan Friedman, I Cugini di Campagna, Massimiliano Ossini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni e Federica Nargi. Per quanto riguarda la giuria, rivedremo i soliti volti noti tanto amati quanto severi, ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Non ci resta che attendere il prossimo 28 settembre per gustarci questa nuova edizione del dancing show più amato di Rai 1.