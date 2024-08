Emma Marrone, dopo 15 anni adesso può dire la verità su Amici: la stoccata a Maria De Filippi | Non poteva più nasconderlo

Dopo quindici anni, Emma Marrone è pronta a dire la sua sul programma condotto da Maria De Filippi che l’ha lanciata nel mondo della musica.

Per quindici lunghi anni, Emma Marrone ha custodito gelosamente un segreto. Un segreto che riguarda il suo passato ad Amici, il talent show che l’ha lanciata verso la fama. Ora, a distanza di tempo, la cantante salentina è pronta a svelare tutto, senza filtri.

Emma ha deciso di dire la verità sulla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, rivolgendo una stoccata alla conduttrice che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo.

Emma Marrone e Maria De Filippi sono state considerate un binomio vincente, un’icona della televisione italiana. La loro storia, nata negli studi di Amici, sembrava un racconto di successo destinato a durare in eterno. Ma dietro le quinte, qualcosa si è incrinato. Preparatevi a scoprire retroscena inediti e a conoscere un volto nuovo di Emma Marrone.

Un rapporto speciale

In una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Emma Marrone ha svelato dettagli inediti sul suo rapporto speciale con Maria De Filippi. La cantante ha sottolineato come il legame nato ad Amici sia cresciuto negli anni, trasformandosi in una profonda amicizia. “Nessuno mi conosce come Maria“, ha confessato Emma, rivelando di condividere con la conduttrice i suoi progetti musicali e di chiedere spesso il suo parere. “Non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, le chiedo consigli” ha infatti aggiunto durante l’intervista.

“Sa tutto di me, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale” ha concluso la cantante reduce da un tour estivo trionfale e che continua a mietere successi uno dopo l’altro. Un’amicizia, quella con la conduttrice del programma di Amici, che va quindi oltre il semplice rapporto professionale e che dimostra quanto sia importante il sostegno di una figura come Maria De Filippi per la carriera di un giovane artista.

Una ragazza d’oro

Dietro il personaggio pubblico di Emma Marrone si cela una donna sensibile e generosa. Nell’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la cantante ha rivelato anche alcuni aspetti inediti della sua personalità, sottolineando l’importanza dell’empatia e del rispetto per gli altri.

Cresciuta in una famiglia che l’ha educata ai valori della solidarietà, Emma ha sempre sentito il bisogno di utilizzare la sua popolarità per dare voce a chi non ce l’ha. Un esempio di come il successo possa essere messo al servizio di cause più grandi.