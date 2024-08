Temptation Island, cambiata ancora la data: inizia ad agosto ma nessuno sembra pronto | Ecco quando si andrà in Sardegna

Le nuove avventure amorose di Temptation Island stanno per iniziare ma nessuno si aspettava una partenza così prossima. Segnati la data.



Il reality show più caldo di Canale 5 sta per tornare con il suo nuovissimo appuntamento autunnale ma la data di inizio è davvero dietro l’angolo e nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Temptation Island Winter edition è alle porte e i fan della trasmissione non vedono l’ora di assistere a nuove avventure amorose, svariati scheletri nell’armadio, tradimenti e tanti falò di confronto.

L’appuntamento con la versione invernale era previsto per il nuovo palinsesto autunnale televisivo ma pare che lo show prenderà il largo a breve. La nuova stagione di Temptation Island inizierà tra pochissimo ma non stiamo parlando della messa in onda, bensì della data di registrazione delle puntate.

Infatti le registrazioni dello show partiranno il prossimo 23 agosto, con nuove coppie e nuove storie pronte per appassionare i tantissimi fan del programma. Il conduttore dovrebbe essere, quasi sicuramente, Filippo Bisciglia che, dopo l’enorme successo della appena terminata stagione estiva, si cimenterà in questa nuova avventura dalle temperature un po’ più contenute.

Nonostante il termometro non segnerà più quasi 40 gradi, di sicuro ci penseranno le storie e gli intrighi amorosi delle coppie partecipanti a scaldare l’atmosfera e a renderla bollente. Gli appassionati di Temptation Island non vedono l’ora di godersi lo show più caldo di Mediaset (anche nella stagione autunnale).

Temptation Island Winter edition

Scoperto chi guiderà la nuova avventura invernale di Temptation Island, sono venuti a galla altri dettagli riguardanti questi inedita e tanto attesa edizione del reality più caldo di sempre. In totale ci saranno 6 puntate dove 7 coppie metteranno a dura prova il loro amore e affronteranno diverse sfide sentimentali per capire se possono continuare insieme oppure lasciarsi per sempre.

Questa tredicesima edizione di Temptation Island sarà ambientata nello stesso luogo lasciato pochi mesi fa, ovvero l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Le dinamiche dello show saranno pressappoco le medesime e scopriremo chi tra le 7 coppie resisterà e chi, invece, scoppierà.

Quando andrà in onda

Le registrazioni delle sei puntate di Temptation Island Winter edition dovrebbero cominciare venerdì 23 agosto, quindi ormai la partenza è davvero prossima. Finalmente potremo assistere all’avvento di questa edizione invernale che già doveva andare in onda l’anno scorso, ma poi è stata cancellata.

La tredicesima stagione (e la prima nel palinsesto invernale della tv) di Temptation Island andrà in onda a partire da martedì 10 settembre. Sperando che tutto proceda come dovrebbe, rivedremo Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island, in una versione più fresca, e scopriremo quali sono le 7 coppie che hanno deciso di mettersi in gioco.