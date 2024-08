Vladimir Luxuria, perde sangue dalla bocca e dal naso dopo le botte: atto di violenza imperdonabile | Scoppia il caos

Botte senza esclusioni di colpi e viso tumefatto, Vladimir Luxuria è sotto shock. Una violenza inaudita e disumana.

Lineamenti tumefatti, bocca e naso che perdono sangue e botte senza remore. L’ennesimo attacco contro chi ha deciso di condurre la sua vita come meglio crede per sentirsi bene con il proprio essere. Vladimir Luxuria si è detta sconcertata, addolorata e sotto shock dopo l’attacco violento messo in atto da un branco di ragazzi.

Non è raro che le persone di diverso orientamento sessuale, o che abbiano intrapreso un percorso di cambio di genere, siano vittime di violenti attacchi fisici e mentali da parte di soggetti che si credono Dio e, quindi, possono giudicare le scelte altrui. L’ennesimo esempio di quanto l’essere umano possa essere malvagio, crudele, egoista e disumano.

La famosa conduttrice, che da qualche mese ha messo a riposo il timone dell’Isola dei Famosi, ha subito un forte shock dopo l’aggressione di questo branco di ragazzi dove il più grande potrebbe essere appena ventenne. Questa forma di violenza contro chi ha deciso di cambiare per sentirsi meglio è inaudita e dovrebbe essere punita più severamente.

Luxuria ha sottolineato come il caso delle Olimpiadi di Parigi 2024 riguardante la pugile Imane Khelif abbia aumentato ancora di più l’odio che certe persone hanno nei confronti di chi è omossessuale o trans. Imane Khelif è una donna con una produzione esagerata di testosterone e per questo è stata additata erroneamente come trans, facendo scoppiare una polemica che ancora adesso è piuttosto viva.

L’attacco contro le donne trans

Qualche giorno fa, a Viterbo, due ragazze trans sono state aggredite e picchiate da una branco di ragazzi e l’epilogo è stato tragico. Le due giovani sono finite in ospedale con i volti tumefatti e bocca e naso che perdevano sangue. Vladimir Luxuria ha subito commentato l’attacco esortando a riflettere su come le parole possano causare più danni di qualunque altra cosa.

Secondo Luxuria, il dibattito sul genere della pugile Imane Khelif potrebbe aver fomentato l’odio di chi giudica le persone che decidono di cambiare il proprio sesso, ma episodi del genere sono già accaduti in passato e, per come stanno le cose, probabilmente si ripeteranno in futuro. Luxuria è furiosa e scioccata di come ancora oggi ci siano persone così disprezzanti delle scelte altrui e che non riescono ad accettare gli altri per quello che sono.

La vicenda

Giulia e Alessia, le due ragazze trans che sono state aggredite, hanno denunciato l’attacco via social postando anche i risultati della violenza di quel gruppo di ragazzini. Giulia ha raccontato che, durante la festa del vino a Castiglione in Teverina, nel Viterbese, assieme all’amica Alessia, è stata avvicinata da questo gruppo di giovani.

In un primo momento il branco ha fatto apprezzamenti sul loro aspetto fisico ma poi, quando hanno scoperto che si trattava di due ragazze transgender, le hanno brutalmente aggredite mandandole in ospedale. Un atto di violenza disumana contro la libertà di esprimere il proprio vero io e Vladimir Luxuria (come tanti altri) non smetterà mai di lottare per questa libertà.