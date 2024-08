Un Posto al Sole, ricomincia senza l’attore più amato: adesso sappiamo che ha dovuto dire addio | Chi lo sostituirà

La soap italiana non sarà più come prima senza di lui, l’attore più adorato ha detto addio per sempre. Al suo posto…

Un Posto al Sole è una delle serie televisive 100% Made in Italy che ha saputo conquistare il cuore del suo pubblico grazie alle storie intricate e avvincenti dei suoi protagonisti. Dal 1996, UPAS ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e in questa penultima settimana di agosto abbiamo guardato degli episodi speciali.

Infatti stanno andando in onda puntate inedite che ripercorrono i momenti più salienti della serie ma ben presto la nuova stagione comincerà. Da lunedì 26 agosto potremmo scoprire tutte le novità che si porterà dietro questo nuovo inizio e ci saranno diversi colpi di scena che faranno trasalire il pubblico a casa.

Tuttavia, oltre alle belle notizie e alle trame sempre più coinvolgenti ed appassionanti ci sono anche quelle un po’ più negative. Sappiamo che un attore molto amato della soap non farà più parte del cast di Un Posto al Sole e i fan, dopo aver superato la batosta, si domandano chi potrà mai essere in grado di sostituirlo.

Un duro colpo per i telespettatori più affezionati sia alla serie tv che all’uomo che adesso ha detto addio per sempre ad UPAS. In molti sperano in un voltafaccia improvviso o in un rientro anche a stagione iniziata, ma molto probabilmente non accadrà nulla di simile perché il sostituto è già pronto a prendere il suo posto.

Addio all’attore più amato

Un Posto al Sole non sarà più la stessa serie tv senza il personaggio che ha rappresentato uno dei pilastri maggiori dell’intera trama. Stiamo parlando di Luca De Santis, interpretato da Luigi Di Fiore, stroncato dai suoi problemi di salute fisica ed impossibilitato a continuare il suo percorso lavorativo.

De Santis era il primario dell’ospedale di Un Posto al Sole ma le sue condizioni fisiche, come abbiamo visto nelle scorse puntate, non gli hanno più permesso di continuare a lavorare. Abbattuto sia fisicamente che mentalmente da questa sua situazione drammatica, Luca De Santis si è visto costretto a dire addio al suo lavoro.

Chi lo sostituisce

Dopo l’addio definitivo di Luca De Santis, all’ospedale e nella trama generale di Un Posto al Sole è rimasto un posto libero che dev’essere assolutamente occupato. Non sarà facile trovare un degno sostituto, soprattutto perché De Santis è molto amato dai telespettatori e resterà nel loro cuore per sempre.

Nelle nuove puntate vedremo Rossella, Riccardo e tutti i loro colleghi fare la conoscenza del nuovo primario che sappiamo essere Daniele Fusco, interpretato da Marco Mario De Notaris. Quest’ultimo è attore di cinema, teatro e tv e staremo a vedere che cosa accadrà quando entrerà a far parte del mondo di Un Posto al Sole.