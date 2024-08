Giorgia Meloni, la nuova casa costa 1,1 milioni di euro: ecco quante stanze ha oltre alla piscina | Il lusso dei politici

Lusso sfrenato per Giorgia Meloni che si è comprata una mega villa da oltre 1 milione di euro senza farsi mancare nulla: anche la piscina.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di cambiare aria e lo ha fatto in grande stile dal momento che si è comprata una villa da sogno per un prezzo allucinante. La Meloni ha optato per una dimora a sud di Roma dal valore di ben 1,1 milioni di euro con tutti i comfort e gli agi che si possono immaginare, compresa una piscina gigantesca.

I proprietari della villa (a dir poco fortunati per questa vendita) hanno ricevuto un anticipo pari a 300.000€, mentre gli altri 800.000€ verranno versati nel momento in cui i lavori che sono stati ordinati dalla Premier saranno terminati. I lavori per ristrutturare, rendere più sicura e cambiare stile della casa sono costati ben 359.000 euro.

Cifre pazzesche che molti di noi non riescono ad immaginare nemmeno nei nostri sogni più sfrenati ma, come sappiamo, gli stipendi dei politici sono da capogiro. A queste persone il denaro non manca di certo e possono comprarsi qualsiasi cosa desiderino. Come si dice: i soldi non fanno la felicità, ma di certo tengono lontana la tristezza.

Giorgia Meloni ha deciso di acquistare una mega villa nella zona sud di Roma e per ‘l’irrisoria’ cifra di 1,1 milioni di euro si è aggiudicata una dimora da sogno. La nuova ristrutturazione della villa prevede un aumento dei metri quadrati, che da 347 passeranno a 433. Ma la superficie totale non sarà l’unica cosa ad aumentare a lavori finiti.

Mega-villa con piscina

Oltre ai metri quadrati complessivi della villa, anche il numero delle stanze crescerà e da 15 passerà a ben 18. Oltre agli interni, anche gli esterni hanno subito un ampliamento consistente e la ristrutturazione prevede anche il rinnovo e l’ammodernamento della piscina esterna, gigantesca e lussuosa.

Tutti questi ampliamenti e modifiche comportano anche un aumento della rendita catastale, che è salita da 3.762 a 4.369 euro. Un vero e proprio gioiellino che Giorgia Meloni si è comprata per una vagonata di soldi ma lo ha fatto con uno scopo ben preciso (anche se non si sa che cosa farà con tutte quelle stanze libere).

Solo per lei

Durante un’intervista a Il Fatto Quotidiano, è stata proprio Giorgia Meloni ha spiegare tutti i passaggi e i costi che deve affrontare per poter concludere questa trasloco ed ha anche affermato che, nonostante i lavori siano ancora in corso, si è potuta trasferire prima. Questo grazie ad un atto di immissione in possesso anticipato che ha permesso alla Presidente del Consiglio di cominciare il trasloco anche con i lavori ancora in corso.

Questo enorme acquisto dalla spesa inimmaginabile per i comuni mortali è stato mosso da un sentimento tipico di ogni donna su questa terra, agiata o meno. Giorgia Meloni, sempre durante la medesima intervista a Il Fatto Quotidiano, ha rivelato che stava cercando una casa in piena regola e a norma dove poter stare tranquilla e sicura assieme a sua figlia. Un motivo nobile che, però, è costato un occhio della testa (ma di certo non sarà un problema per la Premier).