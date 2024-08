Alain Delon, uscite solo ora le cifre segrete del suo patrimonio: quello che aveva è impressionante | Cosa va agli eredi

Alain Delon: addio a una leggenda del cinema. Ora il dramma dell’eredità. Ecco l’esorbitante patrimonio dell’attore.

Il mondo del cinema ha perso una delle sue icone più grandi il 18 agosto, quando Alain Delon, l’attore francese amato e celebrato in tutto il mondo, è morto all’età di 88 anni. La sua scomparsa ha segnato la fine di un’era, lasciando un vuoto incolmabile nella settima arte. Delon, con il suo fascino magnetico e il talento indiscusso, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, diventando uno dei volti più riconoscibili del grande schermo.

Nato nel 1935 a Sceaux, nei pressi di Parigi, Alain Delon ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni ’50, diventando rapidamente uno degli attori più richiesti e apprezzati del cinema francese e internazionale. Con il suo sguardo penetrante e la sua presenza scenica unica, Delon ha interpretato ruoli indimenticabili in film come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, Il Gattopardo, La piscina, e Il samurai. Questi film non solo hanno consolidato la sua reputazione di attore di talento, ma lo hanno anche reso un’icona di stile e fascino, ammirato e imitato da generazioni di attori e fan.

Nel corso della sua lunga carriera, Delon ha lavorato con alcuni dei più grandi registi del cinema, tra cui Michelangelo Antonioni, Jean-Pierre Melville, e René Clément, ottenendo riconoscimenti e premi per le sue interpretazioni intense e sfaccettate. Nonostante il successo sul grande schermo, la vita privata di Delon è stata tutt’altro che serena, segnata da relazioni tormentate e complesse dinamiche familiari.

Se la carriera di Alain Delon è stata luminosa e costellata di successi, la sua vita privata è stata invece caratterizzata da relazioni difficili e turbolente. L’attore ha avuto quattro figli da diverse relazioni, ma uno di loro, nato fuori dal matrimonio, non è mai stato realmente riconosciuto ufficialmente. Questo aspetto della sua vita personale ha sempre gettato un’ombra sulla sua figura pubblica, alimentando speculazioni e controversie. I suoi figli legittimi, Anouchka, Anthony, e Alain Fabien, hanno avuto rapporti altalenanti con il padre, con dinamiche spesso complesse e tese. Nonostante le difficoltà, Delon ha sempre cercato di mantenere un legame con i suoi figli, anche se non sempre ci è riuscito, soprattutto con i due maschi.

Un patrimonio imponente e l’eredità contesa

Con una carriera così lunga e di successo, non sorprende che Alain Delon abbia accumulato un patrimonio considerevole. Si stima che il suo patrimonio abbia molti zeri, un’eredità ingente destinata a far discutere anche dopo la sua morte. In effetti, la questione dell’eredità è stata al centro di aspre discussioni e controversie tra i suoi figli, sia prima che dopo la sua morte. Delon, consapevole delle tensioni familiari, aveva già da anni preparato il suo testamento, nel quale destinava la metà del suo patrimonio alla figlia prediletta, Anouchka, lasciando il resto ai due figli maschi. Tutto è stato risolto prima della sua morte, secondo le volontà dell’attore, temendo che i suoi figli potessero dilaniarsi in una guerra per l’eredità. E purtroppo, questa guerra c’è stata davvero.

Nei mesi precedenti alla sua morte, i figli di Delon si sono contesi il patrimonio in modo acceso. Anouchka è stata accusata dai fratelli di circonvenzione di incapace, a causa delle condizioni di salute del padre che, dopo aver subito un ictus, era diventato più vulnerabile. Alain Fabien, l’ultimo dei figli, ha portato la sorella in tribunale, sostenendo che stava cercando di approfittare della situazione per ottenere una fetta maggiore dell’eredità, mentre Anthony l’ha accusata di voler trasferire il padre in Svizzera per evitare le tasse di successione.

La scelta controversa e le conseguenze future

Nonostante queste accuse, Delon è rimasto fermo nella sua decisione, dimostrando ancora una volta il suo attaccamento particolare verso Anouchka, l’unica figlia che ha sempre avuto un ruolo attivo nella sua vita pubblica, accompagnandolo sul red carpet e partecipando alla gestione della sua fondazione. La scelta di Delon di lasciare la metà del suo patrimonio alla figlia Anouchka, destinando ai figli maschi solo il resto, è stata accolta con sorpresa e delusione, scatenando nuove tensioni. Anche se la divisione del patrimonio è stata decisa prima della sua morte, resta da vedere se questa decisione porterà a ulteriori battaglie legali tra i fratelli, o se alla fine accetteranno la volontà del padre.

La morte di Alain Delon non ha solo segnato la fine di una carriera straordinaria, ma ha anche riacceso le tensioni familiari che avevano segnato la sua vita privata. L’eredità lasciata dall’attore, sia in termini finanziari che emotivi, continuerà a far discutere, lasciando un ultimo, complesso retaggio da gestire ai suoi figli. Resta da vedere se queste controversie troveranno una risoluzione pacifica, o se la battaglia legale continuerà ancora a lungo dopo la sua scomparsa.