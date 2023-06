News Silvio Berlusconi: testamento svelato ecco a chi andrà l’immensa eredità | Da non credere Di Marina Drai - 14

Come è stata divisa l’eredità di Silvio Berlusconi? Ecco quanto c’è in ballo e quali quote spettano ai suoi figli.

Lo scorso 12 giugno Silvio Berlusconi è scomparso dopo una lunga malattia. Le sue condizioni, aggravate anche da una brutta polmonite, sono precipitate in pochi giorni mentre si trovava ricoverato in ospedale, finché per lui non c’è stato niente da fare.

Il funerale, svoltosi al Duomo di Milano, ha accolto non solo la famiglia e gli amici, ma tantissimi sostenitori, politici e personaggi famosi legati all’ex premier. Mediaset e tutto il mondo dello spettacolo si sono fermati di fronte alla notizia della morte di una figura centrale nel mondo dell’imprenditoria italiana.

A poco più di 10 giorni dalla scomparsa dell’ex cavaliere, molti hanno cominciato ad avanzare ipotesi su come verrà divisa la sua eredità e tra chi. Il patrimonio di Berlusconi, del valore di quasi 6 miliardi di euro, comprende 24 mila opere d’arte, barche e case per 700 milioni.

Numeri stratosferici, le sorti dei quali verranno svelate a breve, poco prima dell’assemblea ordinaria di Fininvest per l’approvazione del bilancio 2022. La riunione dei soci potrebbe coincidere con la messa in pratica delle ultime volontà di Berlusconi e con la definizione del futuro dell’azienda di famiglia.

Il destino dell’eredità di Silvio Berlusconi

Difficile dire come verrà divisa esattamente l’eredità dell’ex cavaliere: per conoscere i dettagli precisi del testamento bisognerà aspettare il 26 giugno. Al di là dei figli, si sta discutendo del destino delle due ex mogli e dell’ultima compagna, Marta Fascina, con la quale l’ex premier non si era mai sposato.

Molti sostengono che nessuna delle tre riceverà parte dell’eredità di Berlusconi, o comunque potrebbe riceverne solo una piccola parte, mentre altri ritengono che Fascina riceverà una parte significativa dell’eredità. La vera domanda, però, è come verranno spartiti i beni tra i figli, se l’ex premier ha optato per dividere l’eredità in maniera uguale per tutti o se ha scelto altre logiche, magari già concordate da tempo coi suoi eredi.

La divisione tra i figli

Se si guarda esclusivamente ai figli dell’ex premier, ci sono 5 persone che attendono di conoscere il destino dell’eredità del padre: Marina e Pier Silvio, gli AD di Mondadori, Mediaset e RTI, e Barbara, Eleonora e Luigi, i quali insieme detengono la Holding italiana XIV con il 21,4% della cassaforte della famiglia.

Il dubbio principale riguarda le quote Fininvest: i due terzi vanno di diritto ai 5 figli, mentre l’ex cavaliere, non essendo coniugato, aveva diritto a disporre di un terzo dei suoi beni. Il prossimo 26 giugno si capirà come Berlusconi ha deciso di ripartire le quote dell’azienda, oltre a tutti i beni in suo possesso.