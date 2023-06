News Garrison: finisce in manicomio, la situazione drammatica lo ha colpito all’improvviso Di Marina Drai - 11

Garrison Rochelle ha parlato della sua terribile infanzia e dei difficili rapporti famigliari con il padre, la madre e la nonna.

Nato a Dallas, in Texas, nel 1955, Garrison Rochelle è un ballerino, coreografo e insegnante di danza. In Italia lo abbiamo conosciuto per essere stato un insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è iniziata come ballerino ed è poi proseguita nella coreografia.

Il coreografo ha trascorso molti anni nella trasmissione di Canale 5, ricoprendo il ruolo di insegnante di danza dal 2001 al 2018. In questi anni ha raggiunto un’enorme notorietà che lo ha portato, nel 2005, a condurre alcune puntate di Striscia la notizia insieme a Maria De Filippi e Kledi.

Oggi il coreografo ha ridotto la sua presenza televisiva a qualche ospitata e si occupa di insegnamento tramite stage sia in Italia che in Europa. Pur essendo texano, oggi vive in Italia.

Riguardo la sua vita privata, Rochelle è stato sempre piuttosto riservato, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il coreografo ha fatto coming out molti anni fa ma non ha mai parlato di un compagno al suo fianco. Sembra che da qualche anno sia impegnato, ma non si hanno notizie sull’identità dell’uomo che frequenta.

Il brutto rapporto col padre

In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nel suo Vieni da me, Garrison ha parlato della sua infanzia, in particolare dei difficili rapporti che aveva col padre. Il genitore, infatti, non ha mai accettato che lui seguisse la carriera della danza. Già prima non scorreva buon sangue tra di loro, ma il rapporto si è spezzato definitivamente quando il coreografo ha vinto una borsa di studio per la danza.

Il padre, contrario alla vita che si era scelto il figlio, ha deciso di togliergli tutto. L’uomo non ha mai accettato che il figlio avesse dedicato la vita alla danza e che fino alla fine dei suoi giorni ha sempre sperato che cambiasse lavoro e ne scegliesse uno che lui considerava “serio”. Suo padre, ha raccontato il coreografo, non è mai riuscito a gestire la famiglia e non gli ha mai detto “ti voglio bene”.

Garrison Rochelle e sua madre

Il coreografo ha rivelato invece di essere rimasto sempre in buoni rapporti con la madre. La donna, al contrario del marito, ha sempre dimostrato tutto il suo amore ai figli e ha supportato Garrison nella sua scelta di vita. Oggi la donna vive in Texas ma è rimasta molto legata al figlio e i due si vedono e sentono spesso.

Rochelle, oltre all’opposizione del padre, ha dovuto affrontare un altro momento molto difficile quando sua nonna paterna è finita in manicomio. Il coreografo non ha approfondito la questione e non ha rivelato i motivi per cui la donna è stata ricoverata.