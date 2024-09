Martina Colombari, disperata chiede aiuto per Achille: dopo quello che è successo nelle ultime ore non sa più cosa fare

Il nome di Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è tornato a far parlare di sé. Questa volta la madre è disperata.

Il giovane, classe 2004, è finito nuovamente al centro del gossip per alcuni comportamenti che hanno scatenato la curiosità del web. Già noto al pubblico per la partecipazione a Pechino Express insieme alla madre, Achille, sembra non riuscire a staccarsi dalle luci della ribalta.

I suoi genitori per lungo tempo hanno cercato di tenerlo lontano dal mondo dello spettacolo, ma l’adolescenza e l’impatto dei social network hanno inevitabilmente influenzato la sua vita. Difatti il giovane ha visto crescere esponenzialmente la sua popolarità sui social, soprattutto Instagram e TikTok.

Tuttavia, una serie di scivoloni nelle ultime settimane lo hanno catapultato al centro di una bufera mediatica, costringendolo a sospendere temporaneamente la sua attività online. Come raccontato da Martina Colombari, Achille ha sviluppato una forte dipendenza dal telefono e dai social durante il lockdown, un problema comune a molti ragazzi della sua età. Le continue discussioni in famiglia hanno portato la Colombari a chiedere aiuto.

Le parole dei genitori di Achille

Martina Colombari e Alessandro Costacurta, coppia da sempre molto riservata, ha deciso di condividere pubblicamente le difficoltà affrontate nel rapporto con il figlio Achille. In un’intervista rilasciata di recente, i due hanno rivelato di aver chiesto l’aiuto di uno psicologo specializzato in genitorialità. “Ci siamo fatti aiutare da una professionista – ha dichiarato Martina Colombari – perché crediamo fermamente che chiedere aiuto non sia un segno di debolezza, ma un atto d’amore verso i nostri figli”.

Come anticipato, tutto è iniziato a causa della pandemia degli scorsi anni: “Il Covid ha rotto gli equilibri ha stravolto la routine della famiglia. I problemi più grandi in casa, fin dall’inizio, erano legati soprattutto alla didattica a distanza: ogni scusa era buona per spegnere la telecamera. La merenda, una pausa, una sigaretta” ha spiegato l’ex Miss Italia.

Un esempio per molti

La decisione di rendere pubblica questa esperienza è stata presa con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni simili. Hanno dunque voluto far capire a tutti i genitori che non sono i soli a vivere situazioni di questo tipo e che chiedere aiuto è il primo passo per superare le difficoltà.

La coppia ha raccontato dei momenti di grande tensione vissuti in famiglia, in particolare dopo la cancellazione del profilo Instagram di Achille. Un evento che ha messo a dura prova il loro rapporto e li ha spinti a cercare un sostegno esterno.