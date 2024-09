Barbara D’Urso, l’hanno fatta sparire dopo le accuse: arriva la segnalazione gravissima | Scoppia la bomba a Mediaset

Una segnalazione gravissima getta una nuova luce sulla vicenda, facendo scoppiare una bomba all’interno di Mediaset.

Per oltre due decenni, Barbara D’Urso è stata una delle colonne portanti di Mediaset, conducendo programmi di grande successo come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“. La sua capacità di connettere con il pubblico e la sua presenza carismatica l’hanno resa una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo.

Tuttavia, nel 2022, è arrivata la notizia inaspettata della sua separazione dall’azienda. La decisione di non rinnovare il contratto con la conduttrice ha suscitato grande clamore e ha lasciato molti fan sbalorditi.

La separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset rappresenta la fine di un’era per la televisione italiana. La conduttrice ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico e la sua assenza dal piccolo schermo si fa sentire. Resta da vedere quali saranno i prossimi passi della D’Urso e se riuscirà a ritrovare lo stesso successo in un nuovo contesto soprattutto dopo la freschissima segnalazione ricevuta.

Cosa sta succedendo?

A distanza di quattro anni dalle ospitate a “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, la cantante Gerardina Trovato ha lanciato pesanti accuse contro l’ex conduttrice di Mediaset. “Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito“, ha dichiarato Trovato, accusando D’Urso di aver inventato cose false mai accadute sulla sua vita e di aver manipolato la sua storia per ottenere maggiori ascolti. La cantante ha inoltre smentito le accuse di problemi di salute mentale e ha rivendicato il suo diritto a essere ascoltata. Questa nuova uscita di Trovato riapre un capitolo doloroso e solleva interrogativi sulla veridicità di quanto andato in onda nei programmi di D’Urso dal momento che sul sito di Mediaset non sono più rintracciabili i video delle interviste originali.

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa” ha aggiunto Gerardina.

La madre di Gerardina

LA cantante ne ha poi approfittato per riabilitare la figura della madre: “Non sono mai stata lasciata sola da mia mamma, ma in eccesso. Se mi avesse lasciata un po’ più da sola sarebbe stato meglio. Io ogni volta che ho avuto bisogno di qualcosa ho sempre avuto l’aiuto dei miei genitori. E Barbara D’Urso non mi ha fatto dire neanche questo. Dal più piccolo aiuto a quello più grande.

Hanno venduto immobili per mandarmi bonifici, fino all’ultimo centesimo. Se gli dicevo che non mi andava di lavorare, che dovevo riposare o che mi ero presa il cagnolino, lei mi mandava sempre qualcosa” affermazioni che non coincidono con quelle che lei stessa aveva pronunciato nel programma di Barbara D’Urso di cui però non c’è più traccia.