Tony diventa papà, arriva la soffiata confermata al 100%: stanno pensando addirittura alle nozze | Ha messo la testa a posto

Il famoso rapper ha deciso di fare sul serio e adesso sta per diventare papà. Pare proprio che anche i fiori d’arancio sono dietro l’angolo.

Il mondo dello spettacolo musicale sta per accogliere un altro papà e Tony si sta preparando all’esperienza più complicata e stupenda della vita. L’indiscrezione è arrivata e sembra poter essere confermata al 100%: prima padre e poi marito, il famoso rapper ha deciso di mettere la testa a posto una volta per tutte.

Dopo un’estate bollente costellata anche da svariate notizie che potevano far credere ad una loro rottura, il ben noto cantante e la sua neofidanzata desiderata da molti hanno deciso di fare le cose sul serio e di costruirsi una loro famiglia. Non è sempre stato tutto rose e fiore e infatti i due vengono fuori da una discussione piuttosto accesa.

Tuttavia, Tony e la sua dolce metà hanno fatto pace e adesso oltre ad attendere l’arrivo di una nuova vita, stanno anche pensando alle loro future nozze. I fan della coppia non si aspettavano di certo un epilogo del genere ma si sono detti felici per loro. D’altronde, si sa: la gioventù porta scompiglio e cattive scelte (a volte), ma quando si decide di crescere, la serietà prende il sopravvento.

E quale decisione più seria di quella di mettere su famiglia con il proprio partner? Il famoso rapper e la sua fidanzata hanno deciso di fare un bimbo e di sposarsi. Per il momento la prima fase è stata completata e adesso non ci resta che scoprire quando i due decideranno di convolare a nozze e pronunciare il fatidico ‘sì’.

L’indiscrezione confermata

Da diverso tempo giravano voci riguardanti Tony, la sua ragazza e il fatto che presto sarebbero diventati genitori. Adesso la notizia è praticamente confermata, dal momento che uno degli esperti di gossip più noti e precisi lo ha rivelato al popolo del web. Stiamo parlando di Alessandro Rosica e del suo post pubblicato su Instagram qualche giorno fa.

Rosica ha affermato che dopo una loro breve litigata, la coppia ha scoperto l’arrivo della nuova vita e avrebbero anche deciso di sposarsi. Stiamo parlando del rapper Tony Boy e della Tik Toker Gaia Bianchi che si stanno preparando per una delle avventure più emozionanti ed importanti della vita, diventare genitori.

Tony Boy e Gaia Bianchi

Il post di Alessandro Rosica pubblicato su Instagram afferma che Tony Boy e Gaia Bianchi hanno fatto pace e stanno aspettando il loro primogenito. Inoltre, la coppia starebbe pensando anche alle loro nozze che potrebbero avvenire nel 2026. Il popolo del web non ha perso troppo tempo a dire la sua opinione nei commenti.

I messaggi che si possono leggere trasmettono incredulità e sorpresa e in molti pensano che non sia una notizia vera. Tuttavia, la firma di Alessandro Rosica ne conferma la veridicità ma alcuni utenti continuano a pensare che forse Tony Boy e Gaia Bianchi non arriveranno nemmeno a Natale. Vedremo come andrà a finire per questa coppia di giovani VIP.