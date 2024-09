Mara Venier, non ce l’ha fatta: l’operazione non è andata come speravano | Le parole del medico

Estate da incubo per Mara Venier con un epilogo agghiacciante. Non si poteva fare altrimenti. È andata così.

La zia più famosa e amata del piccolo schermo sta passando un’estate terrificante e la maggior parte del tempo l’ha trascorsa sdraiata in un letto d’ospedale. L’epilogo di questa storia è inimmaginabile e le parole del medico curante hanno spiazzato tutti, dai familiari agli amici, colleghi e fan che hanno commentato gli eventi sul web.

Mara Venier ha sempre condiviso con i suoi follower tutto quello che le capitava nella sua vita privata e professionale ma questa parentesi infernale è stata davvero una prova durissima da affrontare. L’operazione all’occhio non è andata come avrebbe dovuto e adesso la Venier si vede costretta a tornare sotto i ferri per l’ennesima volta.

I fan, gli amici, i colleghi e i parenti si sono detti piuttosto preoccupati per le condizioni di salute di Mara Venier. Inoltre, il suo programma di punta (Domenica In) dovrebbe ripartire il prossimo 15 settembre ma per come stanno le cose adesso, il futuro è piuttosto incerto. Finire di nuovo sotto i ferri non è una passeggiata e la Venier dovrà essere più forte che mai.

In questa estate, la zia Mara ha già subito due operazioni all’occhio (una a luglio e una ad agosto) ma ora deve affrontarne una terza perché gli interventi precedenti non sono stati sufficienti a risolvere il problema. Un calvario che sembra non avere una fine e Mara Venier deve stringere i denti il più possibile.

Ennesima operazione

I due interventi chirurgici ai quali Mara Venier si è sottoposta sono stati necessari a causa di un’emorragia improvvisa all’occhio. Tuttavia, i primi due non sono stati abbastanza e adesso deve tornare sotto ai ferri per la terza operazione. Ma non è finita qui, perché prima di potersi dire guarita, la zia Mara deve resistere ancora un po’.

Infatti, dopo questa terza operazione altre tre sono agguato per poter cercare di farle riacquistare la vista e non comprometterle troppo l’occhio. Svariate operazioni alla retina per risolvere il problema delle emorragie inaspettate. Le date dei prossimi interventi non sono ancora rese note ma dati gli impegni televisivi saranno molto vicine.

Domenica In, ci sarà la zia Mara?

Nonostante le numerosi operazioni chirurgiche all’occhio, Mara Venier è stata in grado di portare a termine l’impegno cinematografico con il regista Ferzan Özpetek nel nuovo film Diamanti. Adesso, però, resta il dubbio di Domenica In che dovrebbe partire il prossimo 15 settembre. Riuscirà la zia Mara ad essere presente?

Certamente sì ed è stata proprio lei a confermare il suo impegno con Domenica In durante una recente intervista al settimanale Oggi. Insomma, nulla può fermare Mara Venier e malgrado un’estate da incubo, la donna riuscirà ad adempiere ad ogni suo impegno lavorativo. Come ha sempre fatto.