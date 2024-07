Mara Venier, cresce la preoccupazione per le sue condizioni di salute: ecco che cosa le è successo | Gli aggiornamenti che…

Mara Venier si è mostrata sui social con un occhio bendato scatenando la preoccupazione di tutti sulle sue condizioni di salute.

La zia della televisione italiana è tornata al centro dell’attenzione mediatica per via di un problema di salute. Mara Venier non è estranea agli incontri con vari ospedali e medici e come si può vedere dalle foto che posta sul suo profilo social, la conduttrice condivide tutto con i suoi follower (sia il bello che il brutto).

Nel corso degli anni, la Venier ha avuto diverse fratture a gambe e piedi e nel 2021 ha anche sperimentato la terribile sensazione di avere una paresi facciale. Tutte queste disavventure sono sempre state condivise dalla padrona di casa di Domenica In attraverso svariati post sui social e l’elenco è aumentato di una novità successa pochi giorni fa.

Martedì 16 luglio, infatti, Mara Venier ha postato sul suo profilo social di Instagram una foto che lascia poco all’immaginazione. Lo scatto mostra la donna sdraiata su un letto di ospedale con l’occhio sinistro bendato. I fan della presentatrice si sono immediatamente allarmati e non solo, anche i colleghi e gli amici le hanno scritto la loro preoccupazione.

Il post è accompagnato soltanto da poche parole: “Mai tranquilla….grazie prof. Cusumano ….”, riferendosi al professore Andrea Cusimano del reparto Oculistica del Policlinico Tor Vergata di Roma. Una notizia che ha sconvolto i fan e gli amici della conduttrice, che si stava godendo il meritato riposo estivo prima di riprendere il suo consueto lavoro in tv.

Cos’è successo

La foto pubblicata da Mara Venier non mostra altri dettagli se non il suo occhio sinistro bendato e la breve didascalia scritta dalla presentatrice. Per il momento zia Mara non ha ancora spiegato a quale tipo di operazione si è dovuta sottoporre e, quindi, l’ansia è sempre più forte nei suoi follower e amici che vorrebbero sapere cosa le è successo.

Tra i numerosi commenti che hanno invaso il post della Venier si può evincere quanto amore e quanta stima questa donna abbia accumulato nei suoi lunghi anni di carriera. Possiamo leggere soltanto commenti pieni di affetto, preoccupazione e auguri che Mara si rimetta il prima possibile ma c’è chi ha fatto anche alcune ipotesi.

Il popolo del web ha parlato

Tra i molti messaggi di auguri, affetto e preoccupazione, un utente di Instagram ha commentato il post di Mara Venier con queste parole: “Può essere una semplice cataratta o un incidente domestico o qualcosa di più serio”. In effetti, guardando la foto non si riesce a capire bene di che genere di operazione oculistica si tratta.

Come ha scritto l’utente, la Venier si potrebbe essere sottoposta ad una semplice e ordinaria operazione per rimuovere la cataratta dall’occhio sinistro. Tuttavia, potrebbe trattarsi di qualcosa di più grave e questo silenzio da parte di Mara Venier (piuttosto insolito conoscendo come lei condivida sempre le sue vicissitudini) non fa altro che alimentare la preoccupazione nei suoi fan e amici.