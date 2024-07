Francesco Totti, pronto ad andarsene dall’Italia con Noemi: ecco dove sta prendendo casa | Sparisce dai radar

Francesco Totti è pronto a lasciare l’Italia per andarsene via con Noemi e lasciarsi alle spalle il passato, ecco dove sta comprando.

Cosa sarebbe Roma senza Totti? Se lo stanno chiedendo i tanti fan dell’ex calciatore dopo che hanno saputo che lui e Noemi Bocchi si stanno preparando a lasciare l’Italia.

Un grande passo il loro che sottolinea quanto siano uniti e quanto sia forte l’amore che li lega. Non tutti però sono contenti per loro: se Totti se ne andasse dall’Italia, sarebbe un vero colpo al cuore per i tifosi della Roma.

Ma la decisione sembra ormai essere stata presa e niente lo fermerà. Il suo cuore sembra essere legato a un’altra nazione adesso e difficilmente si tirerà indietro.

Dove si sta trasferendo la coppia? Sul web in questi giorni non si parla d’altro e molti nutrono comunque una tenue speranza che i due facciano un passo indietro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

La bufera si è placata e Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una coppia ben voluta dagli italiani. Molti li sostenevano fin dall’inizio, altri col tempo hanno imparato ad accettare come sono andate le cose con Ilary Blasi, e ora per i due è la normalità mostrarsi sui social insieme, più uniti che mai. Lo scorso aprile l’Italia li ha visti insieme alla comunione del figlio maggiore di Bocchi, e adesso la coppia è a Naxos, in Grecia.

L’isola li ha accolti con acque cristalline e i due si stanno prendendo una bella vacanza prima di tornare in Italia. a questo punto, però, non è chiaro se ci torneranno davvero: la coppia sarebbe in trattativa per acquistare una bellissima casa e forse, sostiene qualcuno, a trasferirvisi. Una scelta inaspettata.

Addio Italia! Totti si trasferisce?

Se Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in vacanza, lo stesso non si può dire del gossip: a quanto pare la coppia sarebbe in trattativa per acquistare una villa proprio a Naxos. A renderlo noto è l’esperta di gossip Deianira Marzano: una persona che è in vacanza sull’isola greca e che alloggia nello stesso hotel dei due avrebbe scoperto, grazie a una soffiata del proprietario dell’hotel, che la coppia starebbe valutando un importante acquisto proprio lì.

Probabilmente la villa diventerebbe la residenza estiva dei due: difficile che entrambi decidano di abbandonare la Capitale, dove ci sono le rispettive famiglie, per andarsene a vivere in Grecia, ma tutto può essere. Sicuramente Naxos è un posto meraviglioso dove avere una casa e godersi un bel bagno in quelle acque limpide. Insomma, i due sarebbero più uniti che mai e man mano si stanno costruendo una nuova vita insieme. Chissà se la trattativa andrà in porto; in tal caso, Totti e Bocchi diventerebbero assidui frequentatori dell’isola.