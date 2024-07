Temptation Island chiude, Mediaset ha deciso di mettere uno stop definitivo: mascolinità tossica e malsana | Così non può andare

Stiamo per dire addio a Temptation Island, Mediaset ha preso una decisione da cui non si torna indietro, chiude i battenti.

Il reality più caldo di Canale 5 sta per chiudere e telespettatori saranno costretti a dire addio al loro programma tv preferito prima del tempo. Una decisione irrevocabile presa da Mediaset per far terminare la trasmissione prima del dovuto a causa di comportamenti a dir poco inadatti e fuori dal mondo.

Temptation Island è iniziato lo scorso 27 giugno ma questa volta non riuscirà ad arrivare fino al mese di agosto perché le ultime due puntate andranno in onda il prossimo 24 e 25 luglio. Così facendo, Mediaset ha deciso di interrompere lo show molto prima di quanto previsto e questo potrebbe essere legato ai recenti comportamenti di un determinato concorrente.

Nonostante siamo nel 2024, dove si cerca di far evolvere il pensiero comune in modo tale da evitare giudizi e pregiudizi legati alla religione, alla nazionalità e all’orientamento sessuale delle persone, ci sono ancora individui scollati dalla realtà che credono di vivere ancora nel 1800 e di potersi comportare come un tempo.

Un uomo in particolare sta sconvolgendo il pubblico e gli altri concorrenti di Temptation Island a causa delle confessioni fatte, con un certo orgoglio, riguardanti la sua fidanzata. Una prepotenza maschile di cui si dovrebbe leggere soltanto nei racconti ambientati almeno 200 anni fa ma che, invece, se ne sente parlare ancora oggi.

Mascolinità tossica

Il concorrente che sta facendo discutere molto in questi ultimi giorni è Tony, un uomo di 42 anni che ha finito il suo percorso a Temptation Island dopo che ha dato sfoggio delle sue doti da maschio alfa del Medioevo. Tony era entrato in coppia con Jenny, la sua fidanzata di 26 anni, e durante il reality show lui ha fatto delle confessioni agghiaccianti.

Credendo di trovare il consenso degli altri maschi dell’isola, Tony ha rivelato loro che per tutti gli anni passati con Jenny è stato lui a decidere che cosa la ragazza potesse indossare. L’uomo non poteva sopportare l’idea che la sua ragazza venisse guardata ed apprezzata da altri maschi e così l’ha fatta vestire soltanto come voleva lui.

Relazioni pericolose

Tony ha anche affermato di essersi comportato così perché lui è più grande di lei e doveva insegnarle come comportarsi e vestirsi in pubblico. Una relazione sentimentale tossica e malsana che ha costretto una giovane a sottostare agli obblighi di un uomo che non le hanno permesso di esprimere la sua personalità attraverso l’abbigliamento.

Una manipolazione sentimentale più che una relazione che ha visto Jenny sottomessa a Tony per diversi anni, fino a quando la ragazza ha detto basta. Un atteggiamento del genere da parte di un uomo che vive nel 2024 è praticamente inaccettabile e assistendo a queste confessioni viene il dubbio se ci sarà mai davvero un’effettiva parità dei sessi.