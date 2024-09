Un Posto al Sole anticipazioni gravi, Alberto potrebbe non vedere il domani: la situazione è troppo critica | Succede in un attimo

Nei prossimi episodi potrebbe accadere l’irreparabile: Alberto è in serio pericolo di vita e rischia grosso. Ansia in aumento.

Un Posto al Sole è una delle soap opere 100% Made in Italy che rappresenta la certezza del piccolo schermo per diversi appassionati. Questi, infatti, non se ne perdono una puntata e dal lunedì al venerdì si sintonizzano su Rai 3 alle 20.45 per scoprire quali peripezie i protagonisti della serie televisiva devono affrontare.

In queste ultime puntate, l’attenzione si è focalizzata su Alberto Palladini e sul fatto che in ogni momento della sua vita rischia di non vedere il giorno seguente. Negli episodi scorsi, abbiamo visto come Alberto aveva deciso di seguire Clara e il piccolo Federico per scoprire dove alloggiano. Così facendo, l’uomo ha verificato dove la polizia ha deciso di far abitare Clara e Federico.

Questa informazione è stata utile ad Alberto, perché in questo modo ha potuto mettere in atto il suo piano di vendetta contro Eduardo passando le novità al boss Torrente. Tuttavia, quest’ultimo l’ha preso di mira perché il piano per uccidere Sabbiese è fallito e adesso cerca in tutti i modi di eliminarlo definitivamente. Mentre il pubblico è in forte apprensione per Alberto, le vicende degli altri protagonisti si fanno altrettanto interessanti e preoccupanti.

Nelle prossime puntate vedremo come Roberto giocherà ogni sua carta a disposizione pur di convincere Tommaso a non ritornare più con Ida. Una delle sue mosse per ottenere quello che vuole sarà manipolare Lara e convincerla a cambiare la sua deposizione. Nel frattempo, Valeria deciderà di ritornare a casa sua ma il legame tra lei e Niko sembra essere troppo profondo per allontanarsi.

Alberto nel mirino

Mariella deciderà di portare Bice in palestra con un unico scopo in mente, vale a dire quello di cercare di distrarsi e di non pensare a Guido e alla sua relazione complicata con l’uomo. Come sottofondo a tutte queste vicende avremo sempre Alberto Palladini in pericolo di vita a causa delle troppe attenzioni del boss che ha attirato su di lui.

Il boss Torrente e i suoi uomini saranno in continua caccia a Palladini e la vita dell’avvocato sarà costellata da paura e ansia che possa succedere il peggio da un momento all’altro. Peggio che, in effetti, accadrà e che vedrà Alberto in serio pericolo di vita. La situazione è sempre più grave e il rischio di morte è praticamente palpabile.

L’epilogo inaspettato

Uno degli episodi di terrore più sconvolgenti sarà quando, all’uscito dal suo studio legale, Alberto rischierà la vita a causa di un’auto sparata a tutta velocità esattamente nella sua direzione. Ovviamente non potrebbe essere altro che il risultato dell’ennesimo piano del boss Torrente e dei suoi uomini per ucciderlo ma l’epilogo lascia senza parole.

Infatti, all’uscita dal suo studio Palladini non sarà da solo ma in compagnia del suo collega Niko che riuscirà a salvargli la vita accorgendosi per tempo della macchina che stava frecciando a tutta birra nella direzione di Alberto. La vita dell’avvocato è sempre più in pericolo e ogni volta che gira l’angolo potrebbe morire. Staremo a vedere come si risolverà la cosa nei prossimi episodi di Un Posto al Sole.