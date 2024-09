Silvia Toffanin, ha un attacco in diretta: non riesce ad andare avanti | Il pubblico rimane interdetto

Blocco improvviso per Silvia Toffanin durante la diretta, i presenti sono rimasti senza parole. Elevato stato di shock.

Una delle conduttrici di punta del weekend di Mediaset ha lasciato senza parole il suo pubblico per un attacco accadutole in diretta. Durante il corso di un’intervista nel suo talk show di Canale 5, Verissimo, Silvia Toffanin si è bloccata all’improvviso lasciando sgomenti sia il pubblico in studio che quello a casa e l’ospite di turno.

Un episodio del genere non era mai capitato alla Toffanin e i suoi fan si sono detti scioccati e colti alla sprovvista. Un arresto così inatteso che ha impedito a Silvia Toffanin di proseguire la sua intervista ha davvero lasciato tutti senza parole. Un evento incredibile che ha causato una pioggia di commenti sul web che riguardano proprio l’attacco in diretta della Toffanin.

L’intervista in questione che ha visto Silvia Toffanin comportarsi come mai prima d’ora riguarda un attore molto amato che ha fatto breccia nel cuore degli italiani seppur non essendo tale. Stiamo parlando di Alvaro Morte, l’attore che interpreta Lucas Moliner nella soap opera spagnola Il Segreto.

Il Segreto è una serie televisiva spagnola che tra il 2016 e il 2020 ha conquistato una grossa fetta di pubblico italiano con le sue 12 stagioni e Alvaro Morte è stato uno degli interpreti più amati e seguiti del cast. Tuttavia proprio durante l’intervista con Morte, a Silvia Toffanin capita l’inaspettato e ci mancava poco che ci rimanesse secca.

L’accaduto pazzesco di Silvia Toffanin

Durante il corso dell’intervista fatta ad Alvaro Morte, arriva il momento di leggere le domande delle fan di Lucas Moliner e proprio in questo momento accade l’impensabile. Non appena la Toffanin inizia a leggere la domanda di una fan della soap, inizia a ridere e non riesce più a fermarsi.

La conduttrice di Verissimo ride talmente tanto che mancava poco e ci lasciava la pelle e tutto perché la fan in questione ha chiesto se Alvaro avesse mai fatto un sacrificio d’amore nella vita reale come Lucas ha fatto per la sua Aurora. Una domanda comune che, però, ha suscitato un’ilarità tale da far ridere a crepapelle Silvia Toffanin.

I commenti del web

Il popolo del web, vedendo la scena, non ha perso tempo a sparare a zero sulla conduttrice e, secondo molti, sul suo comportamento poco professionale. Come si legge in alcuni commenti, dveirsi utenti del web si chiedono cosa ci fosse da ridere e altri affermano che lei è lì solo perché è la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Questo commento ne ha scaturito un altro, dove un utente del web rimarca il fatto che Silvia e Pier Silvio non si sono ancora sposati. In molti non hanno apprezzato l’atteggiamento di Silvia Toffanin davanti alla domanda della fan per Alvaro Morte e ancora si chiedono che cosa ci fosse da ridere. Questa intervista risale al 2016 ma di recente è stata riproposta sulla pagina Instagram chedonna.it facendo tornare a galla i dubbi e il malcontento degli utenti del web sulla presentatrice di Verissimo.