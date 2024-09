Federica Pellegrini, non lo vuole più: dopo la gravidanza qualche cosa si è rotto | Solo amore per la figlia

Dopo la nascita della figlia, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini si allontana dal passato: “Non lo sento mio”.

Federica Pellegrini, la “Divina” del nuoto italiano, è sempre stata una donna determinata e sicura, sia dentro che fuori dalle piscine. La sua carriera, costellata di successi internazionali, l’ha resa un’icona dello sport mondiale.

Tuttavia, dopo la nascita della sua prima figlia, qualcosa sembra essere cambiato profondamente nella sua vita, tanto da portarla a dichiarare di “non volerne più sapere” di alcuni aspetti.

Diventare mamma è una delle esperienze più intense e trasformative nella vita di una donna, e Federica non ha fatto eccezione. Dopo aver dato alla luce la sua bambina, la campionessa ha confessato di aver sperimentato un cambiamento che l’ha portata a rivalutare alcune priorità.

La sua attenzione ora è completamente focalizzata sulla figlia, e sembra che ciò abbia segnato un momento di rottura con il passato, facendo riferimento a qualcosa che sembra essere legato alla sua vita personale.

Federica Pellegrini si racconta: cambiamento drastico

Federica Pellegrini, la leggenda del nuoto italiano, ha recentemente condiviso dettagli personali e inediti sulla sua esperienza con la maternità, regalando ai fan uno scorcio sulla sua nuova vita da mamma. Durante un’intervista, l’ex campionessa olimpica si è fatta particolarmente seria quando ha parlato della gravidanza, rivelando quanto sia stata una fase impegnativa per lei. La sua determinazione e indipendenza, che l’hanno resa una delle atlete più amate e rispettate nel panorama sportivo mondiale, hanno rappresentato un aspetto centrale anche nella sua vita personale.

Essendo sempre stata molto magra e in perfetta forma per le sue competizioni, ha confessato che vedere il suo corpo cambiare è stato un passaggio difficile da affrontare. Vedere il proprio corpo crescere è stato difficile, ha spiegato, aggiungendo che all’inizio lei e il marito, Matteo Giunta, avevano deciso di mantenere la gravidanza un segreto. Questo ha reso il percorso iniziale ancora più complesso, poiché la coppia cercava di vivere privatamente quei momenti intimi di trasformazione. Nonostante le sfide iniziali, Federica ha rassicurato i suoi fan che la gravidanza è andata per il meglio, e ora si sta godendo la sua nuova vita con la piccola Matilde, nata nel maggio 2024. La gioia di diventare madre ha portato un cambiamento profondo nella vita della ‘Divina’, che ora vive a pieno questa nuova avventura.

Le difficoltà e il rimpianto

Tuttavia, Pellegrini non ha nascosto qualche difficoltà che sta affrontando anche dopo il parto. Tra le conseguenze più evidenti della gravidanza, l’ex nuotatrice ha rivelato di faticare ad accettare il cambiamento del suo seno. L’atleta ha confessato di fare fatica a convivere con l’esplosione di un seno importante. Pur riconoscendo che si tratta di un fenomeno naturale legato alla gravidanza e all’allattamento, ha ammesso: “Ho imparato ad accettarlo ma devo ammettere che non lo sento mio”.

Questa affermazione ha rapidamente fatto il giro dei social, con molti fan che hanno discusso delle difficoltà che la maternità può portare, anche in termini di immagine corporea. In merito alla possibilità di avere altri figli, Pellegrini ha risposto in maniera schietta che non lo sa ancora, lasciando intendere che, per il momento, non ci sono piani imminenti per un secondo bambino. Ha poi aggiunto che, secondo lei, l’ideale sarebbe non avere figli troppo vicini nel tempo. Federica stessa ha spiegato che tra lei e suo fratello c’è una differenza di due anni, e crede che questo abbia avuto un impatto positivo sulla loro crescita.