Un posto al sole, anticipazioni pericolose: Lara non ha più scampo per lei si mette molto male | Una fine definitiva

Nei prossimi episodi Lara e Marina si scontreranno violentemente, ma chi nasconde la verità sull’aggressione a Roberto? Non perdere un secondo di questa settimana ricca di colpi di scena!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole con tanti nuovi sviluppi nelle vicende della soap opera partenopea in onda tutte le sere su Rai 3, alle ore 20.50.

La morsa della polizia si stringe sempre più attorno a Lara, che ora si trova in cima alla lista dei sospetti. La donna, disperata, cerca un confronto con Marina all’ospedale, ma l’incontro degenera in una violenta discussione.

Intanto, Renato, sempre più distante dal suo nipotino, si abbandona alla tristezza, incapace di accettare questa nuova realtà. Jimmy è sempre più affascinato da Mina, rischiando di disobbedire ai comandi paterni. Giulia, nel frattempo, si trova a dover affrontare nuove sfide al Centro di Ascolto, senza il supporto di Ornella.

Una lite senza precedenti

Uno scontro epico, ripreso e diffuso in rete, segna un punto di non ritorno per Marina e Lara. Le immagini della rissa, crude e violente, fanno il giro del web, alimentando un’onda di odio e di commenti feroci. Marina, con le spalle al muro, è pronta a tutto pur di proteggere la sua famiglia e il suo buon nome. La Giordano, messa alle strette, decide di giocare d’astuzia, orchestrando un piano audace per svelare la verità e scagionarsi. Lara, sempre più isolata e braccata, cerca una via d’uscita in suor Maura. La suora, coinvolta in una rete di misteri e segreti, potrebbe detenere la chiave per risolvere il mistero dell’aggressione a Ferri, ma sarà disposta a parlare? Mentre la città è in fermento, le due donne si preparano a uno scontro finale, consapevoli che le loro vite sono ormai indissolubilmente legate e che il loro destino è appeso a un filo.

Luca si immerge invece nel mondo del volontariato al Centro di Ascolto, cercando di colmare il vuoto lasciato da Ornella. Tuttavia, i ricordi della sua ex moglie e le complessità dei casi che affronta lo mettono a dura prova. Al Vulcano, intanto, l’arrivo di Jimmy e Mina sconvolge gli equilibri. Tra Manuela e suo nipote nasce una complicità inaspettata, alimentata da sguardi furtivi e battute ironiche. Ma le cose si complicano quando scopre che Jimmy ha dei motivi nascosti per frequentare il locale. Nel frattempo, Luca, sempre più coinvolto nei problemi degli altri, si ritrova a fare i conti con i propri demoni interiori.

Lara non ha più scampo

Lara è sempre più isolata e cerca di proteggere il suo segreto a tutti i costi. Intanto, l’amicizia tra Rosa e Don Antoine si trasforma in qualcosa di più profondo, suscitando reazioni contrastanti nel quartiere.

Diana è fragile e ha bisogno di sostegno, ma Nunzio sembra incapace di darle ciò di cui ha bisogno. Mentre Cammarota è sotto pressione e rischia di commettere errori gravi e Rossella è combattuta tra il suo cuore e la ragione.