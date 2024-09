Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni bollenti: finalmente gli animi si scaldano e succede | L’amore è nell’aria

La passione scoppia e i nostri protagonisti del Paradiso ne sono travolti. I fan non vedevano l’ora, episodi attesissimi.

La soap opera 100% Made in Italy che in queste settimane sta tenendo incollati al piccolo schermo la sua schiera di fan è Il Paradiso delle Signore e la sua nona stagione si sta rivelando essere davvero pieno di colpi di scena. Le puntate che andranno in onda a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre sembrano promettere bene, quindi sintonizzatevi su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16 per non perderne nemmeno una.

Marta proporrà a Tancredi di consegnare i disegni del padre di Matilde a Vittorio e l’uomo accetterà, ma la giovane teme che il cugino potrebbe avere uno scopo nascosto nell’aver acconsentito a tale richiesta. Nel frattempo, Umberto cercherà di fare colpo su Odile, la figlia della Contessa, proponendole un’idea curiosa e Adelaide sarà felice di vedere che sua figlia è capace di attirare l’attenzione su di sé.

Salvatore inviterà Elvira e i suoi genitori ad una cena elegante al Circolo con il secondo fine di fare una bella impressione e convincere i genitori della ragazza che è lui il ragazzo adatto per la loro figlia. Dopo la cena, il padre di Elvira andrà alla Caffetteria per chiedere una sfilza di domande su Salvatore e Armando, mentre Ciro osserverà in disparte tutta la scena.

Vittorio chiamerà Tancredi e Marcello, invaghito anche lui di Odile, inviterà a casa sua la Contessa Adelaide con sua figlia. Vittorio farà ritorno al Paradiso molto presto e quando Roberto lo comunicherà allo staff, tutti ne gioiranno festosi. Odile accetterà di entrare al Circolo ma farà scoppiare immediatamente uno scandalo per il suo atteggiamento fuori dagli schemi.

Un sentimento di vendetta

Se da un lato c’è sempre un sentimento di vendetta pronto a sbocciare tra due personaggi, dall’altro c’è un’emozione più amorevole e positiva che investirà altri due personaggi de Il Paradiso delle Signore. Nel primo caso, stiamo parlando di Tancredi che, dopo aver recepito un fatto di cronaca, rinnoverà il suo sentimento di vendetta contro Conti.

Nel secondo caso, invece, vedremo come Elvira e Salvatore si sentiranno sicuri di poter parlare di fidanzamento ufficiale perché si amano profondamente. Tuttavia, i due piccioncini non conoscono ancora le reali intenzioni del padre della Gallo. Scopriremo se tra i due innamorati andrà tutto liscio come l’olio oppure verranno ostacolati proprio dal padre della ragazza.

Una decisione importante

Marcello avrà il desiderio di proporre alla figlia della Contessa di andare a lavorare con lui al Paradiso, dove alla fine tornerà Vittorio festeggiato da tutto il personale. Qui si incontrerà con Tancredi e l’atmosfera si farà pesante, negativa e inattesa. Salvatore deciderà di raccontare tutta la verità su Armando a Elvira e la ragazza ascolterà con molta attenzione.

Elvira si farà coraggio e affronterà il padre concludendo con un inaspettato epilogo. La ragazza, infatti, capirà da che parte stare e lo comunicherà a Salvatore. Quest’ultimo, quindi, scopre che Elvira ha deciso di interrompere ogni tipo di rapporto con il padre e, quindi, i due saranno liberi di amarsi e di parlare di fidanzamento ufficiale (salvo imprevisti).