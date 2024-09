Se ti piace Emily in Paris di Netflix, allora non perderti queste 5 serie Tv: una ventata di aria fresca e divertimento

Se hai amato Emily in Paris e senti che le tue serate hanno bisogno di una nuova ventata di freschezza ecco 5 serie che fanno al caso tuo.

Emily in Paris, la serie di successo su Netflix, ha conquistato il pubblico con il suo mix irresistibile di moda, romanticismo, e commedia. Nella sua quarta stagione, la serie si sposta in parte in Italia, regalando ai fan nuove ambientazioni mozzafiato e ancora più situazioni divertenti e drammatiche per la protagonista, Emily Cooper, interpretata da Lily Collins. Tuttavia, se, dopo aver visto le puntate, senti che manca qualcosa alle tue serate, e hai nostalgia della verve di Emily in Paris, non preoccuparti: abbiamo selezionato cinque serie TV altrettanto spensierate e divertenti che potrai goderti su Netflix (e non solo). Queste serie, che siano un po’ più datate o nuove di zecca, sono l’ideale per una dose extra di intrattenimento.

Never Have I Ever (Netflix). Una delle serie più fresche e amate di Netflix, Never Have I Ever, creata da Mindy Kaling, è una commedia brillante che ruota attorno a Devi Vishwakumar, una studentessa di origini indiane che cerca di trovare il suo posto nel mondo mentre affronta la tipica vita da adolescente americana. La trama segue Devi tra amori, amicizie e disastri scolastici, mentre tenta di superare il dolore per la perdita del padre.

Ciò che rende questa serie speciale è il suo tono multiculturale e autoironico, capace di affrontare temi complessi come la crescita personale e le tradizioni familiari con un tocco leggero e divertente. Never Have I Ever riesce a bilanciare perfettamente il dramma adolescenziale con momenti di comicità irresistibile, rendendola una visione perfetta se ami il mix di leggerezza e crescita personale che trovi anche in Emily in Paris.

Workin’ Moms (Netflix). Se ti piacciono i personaggi complessi e ben interpretati, non puoi perderti Workin’ Moms. Questa serie canadese, creata e interpretata da Catherine Reitman, segue le vicende di un gruppo di amiche, tutte madri, che devono destreggiarsi tra le responsabilità della carriera e della vita familiare. Le protagoniste rappresentano diversi tipi di mamme moderne, sfatando miti e cliché legati alla maternità. La forza della serie sta proprio nell’approccio realistico e senza filtri alla maternità, ma con una buona dose di umorismo. È una serie che parla direttamente alle donne lavoratrici e alle loro sfide quotidiane, ma lo fa con leggerezza e umorismo. Se ami la capacità di Emily in Paris di affrontare la vita con ottimismo, nonostante le difficoltà, Workin’ Moms ti regalerà un’esperienza simile, ma con una prospettiva più adulta e materna.

Gossip Girl (Netflix e Amazon Prime Video)

Chi non conosce Gossip Girl? Questo classico delle serie teen, ambientato nel cuore dell’élite di Manhattan, è perfetto per chi ama gli intrighi, i colpi di scena e le storie d’amore travagliate. La serie segue le vite di un gruppo di adolescenti privilegiati dell’Upper East Side, con Serena van der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester) come protagoniste principali.

Amori segreti, tradimenti e scandali sono all’ordine del giorno, e attraverso la voce narrante di una misteriosa blogger chiamata “Gossip Girl”, lo spettatore viene trascinato in un vortice di drammi. Se Emily in Paris ti ha fatto innamorare delle città e delle storie d’amore complicate, con Gossip Girl potrai esplorare una New York altrettanto affascinante e caotica, dove ogni angolo nasconde una sorpresa o un tradimento.

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Ambientata nella New York degli anni ’50, The Marvelous Mrs. Maisel è una serie brillante e premiata che segue la vita di Miriam “Midge” Maisel, una casalinga ebrea che, dopo essere stata abbandonata dal marito, si lancia nel mondo della stand-up comedy. La serie è un ritratto spassoso e raffinato dell’emancipazione femminile in un’epoca in cui alle donne era spesso negato il diritto di sognare in grande. Il punto forte di questa serie è il suo umorismo brillante e l’interpretazione straordinaria di Rachel Brosnahan, che rende Midge un personaggio indimenticabile. Se ti è piaciuta la determinazione di Emily Cooper e il suo spirito d’avventura, adorerai il coraggio e la comicità di Mrs. Maisel, in un’epoca e un contesto completamente diversi ma altrettanto accattivanti.

Dash & Lily (Netflix). Per chi cerca una storia romantica e dolce, Dash & Lily è una scelta perfetta. Ambientata durante il periodo natalizio a New York, la serie segue Dash, un ragazzo cinico, e Lily, una ragazza ottimista e piena di vita, che iniziano a scambiarsi messaggi e sfide attraverso un quaderno rosso nascosto in una libreria. Attraverso questi scambi, i due personaggi si avvicinano, pur senza mai incontrarsi di persona per la maggior parte della storia. La serie è romantica, leggera e perfetta per chi ama l’atmosfera natalizia e la magia delle piccole cose. Se Emily in Paris ti ha fatto sognare con i suoi scorci parigini e le storie d’amore, Dash & Lily ti conquisterà con la sua dolcezza e la splendida cornice di una New York innevata. Che tu voglia esplorare altre città iconiche o vivere nuove avventure attraverso i personaggi, ognuna di queste serie ti saprà intrattenere con il suo stile unico.