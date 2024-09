Netflix, cosa vedere stasera: i 3 film più strani che ci sono nel catalogo | Da rimanere incollato allo schermo

L’autunno è alle porte: è il caso di una pizza e di un film? Per stasera ti consigliamo questi film su Netflix assolutamente da guardare!

Con l’avvento di Netflix, la fruizione visiva è cambiata radicalmente. Non dobbiamo più aspettare giorni o settimane per vedere un film, né limitarci ai palinsesti televisivi. Oggi abbiamo a disposizione una vastità di contenuti che coprono ogni genere immaginabile, dai grandi classici alle nuove produzioni. Tuttavia, scegliere cosa guardare tra centinaia di titoli può risultare difficile. Ecco perché stasera ti proponiamo una selezione di tre film particolarmente strani presenti su Netflix, opere uniche che sapranno tenerti incollato allo schermo per la loro originalità e particolarità. Preparati a vivere esperienze cinematografiche diverse dal solito!

Velvet Buzzsaw (2019) – Regia di Dan Gilroy. Se ami il mondo dell’arte e le atmosfere horror, Velvet Buzzsaw è il film che fa per te. La trama ruota attorno al mondo patinato e competitivo delle gallerie d’arte di Los Angeles, dove la scoperta di una serie di dipinti di un artista sconosciuto scatena una serie di eventi inquietanti e mortali. Ogni quadro sembra possedere una forza malefica che si rivolta contro coloro che cercano di trarne profitto.

Dan Gilroy, regista già noto per Nightcrawler, qui mescola il mondo dell’arte contemporanea con elementi orrorifici e ricchi di tensione. Ciò che rende questo film così particolare è la sua capacità di fondere l’estetica raffinata e intellettuale con situazioni macabre e surreali. Non è il tipico film horror che ti fa sobbalzare sulla sedia, ma piuttosto una riflessione acida e ironica sulla superficialità del mondo artistico. La Los Angeles di Velvet Buzzsaw ricorda quella dipinta da David Lynch in Mulholland Drive, un luogo dove l’arte si trasforma in un incubo per chi ha venduto la propria anima per fama e denaro.

Un cast stellare, tra cui Jake Gyllenhaal, Rene Russo e Toni Collette, rende questo film un’esperienza assolutamente coinvolgente. Sebbene non raggiunga le vette dei film precedenti di Gilroy, Velvet Buzzsaw, forse, non si propone nemmeno di farlo: è un horror divertente, intelligente e perfettamente consapevole del suo bizzarro mix di stili.

Bussano alla porta (2023) – Regia di M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan è noto per le sue storie che intrecciano suspense e mistero, e Bussano alla porta non fa eccezione. Basato sul romanzo La casa alla fine del mondo, il film racconta la storia di una famiglia in vacanza in una casa isolata che viene presa in ostaggio da quattro sconosciuti. Questi ultimi sostengono di dover compiere una scelta impensabile per evitare l’apocalisse. La tensione cresce minuto dopo minuto, e come sempre nei film di Shyamalan, nulla è come sembra. Quello che rende Bussano alla porta particolarmente interessante è il modo in cui il regista gioca con il concetto di famiglia e la prospettiva infantile o adolescenziale.

In molte delle sue opere, Shyamalan ci presenta bambini o adolescenti che, attraverso un’esperienza soprannaturale o traumatica, vengono costretti a confrontarsi con la dura realtà del mondo adulto. Anche in questo caso, l’orrore non è solo quello esterno e fantastico, ma anche quello che si nasconde all’interno delle dinamiche familiari. Nel suo cinema, elementi come fantasmi, alieni, superpoteri e comunità isolate diventano simboli delle difficoltà della crescita e della transizione verso la maturità. In Bussano alla porta, Shyamalan sfrutta al massimo la tensione creata da un’ambientazione claustrofobica e un cast ben assortito, per riflettere su temi più profondi come la responsabilità e il sacrificio.

La probabilità statistica dell’amore a prima vista (2023) – Regia di Vanessa Caswill

Per chi preferisce una serata meno ansiogena ma comunque emozionante, La probabilità statistica dell’amore a prima vista è la scelta perfetta. Questa commedia romantica racconta la storia di Hadley e Oliver, due sconosciuti che si incontrano casualmente all’aeroporto di New York e si ritrovano a condividere lo stesso volo verso Londra. Tra loro nasce subito una connessione speciale, ma dopo aver perso i contatti, il destino si metterà in gioco per farli rincontrare. Ciò che rende questo film così piacevole è la sua atmosfera leggera e familiare, che pur rimanendo nei confini del genere romantico, riesce a toccare corde emotive sincere. La trama potrebbe sembrare prevedibile, ma è proprio nella sua semplicità che risiede il suo fascino.

Le interpretazioni dei protagonisti sono genuine e il cast di contorno contribuisce a creare un contesto realistico e amabile. È un film che, pur non puntando a stravolgere il genere, riesce a coinvolgere e a emozionare grazie alla sua autenticità. Insomma, che tu sia un amante dell’horror più surreale, dei thriller psicologici o delle commedie romantiche, Netflix offre una selezione di film in grado di soddisfare ogni gusto. I tre titoli che ti abbiamo presentato stasera – Velvet Buzzsaw, Bussano alla porta e La probabilità statistica dell’amore a prima vista – sono perfetti per chi cerca qualcosa di diverso, originale e coinvolgente.