La promessa, anticipazioni d’amore: finalmente arriva il tanto desiderato sì | Una grande gioia che potrebbe finire male

Aria di gioia per i protagonista de La Promessa, ma potrebbe non durare molto: dopo il “sì”, il pericolo è in agguato.

La promessa ha conquistato migliaia di italiani fin dalla prima stagione e ora i telespettatori, arrivati ormai alla seconda stagione, non vedono l’ora di scoprire come verranno sciolti tutti i nodi.

Nelle ultime puntate si è scoperto che Catalina e Pelayo potranno procedere con la loro impresa di marmellate e, si spera, ampliare i propri affari con Cavendish. Nel frattempo c’è un’attesissima battuta di caccia e Cruz e Lorenzo non smettono di litigare per organizzarla al meglio.

La situazione, come sempre, è piuttosto delicata e tra i personaggi ci sono equilibri molto precari che anche una sola parola di troppo potrebbe alterare per sempre.

Nelle prossime puntate non mancheranno i momenti di tensione e quelli di gioia seguiti però a loro volta da nuovi pericoli che metteranno a dura prova i protagonisti della soap. Ecco le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa.

Anticipazioni de La Promessa

Maria continuerà a essere “prigioniera” in casa di Ramona, mentre Jeronimo continuerà a fare ciò che vuole, attirando le occhiatacce del personale. Manul, Catalina e Martina, in particolare, si opporranno fortemente al licenziamento della donna perché sanno bene che è innocente e non è stata lei a rubare l’orologio: il colpevole è a piede libero e gode di questa situazione. Anche Salvador si mette dalla loro parte e spera che Catalina riesca davvero a fare qualcosa.

Anche per Abel la situazione non è delle più rosee: da una parte litiga con Manuel per il suo atteggiamento poco rispettoso verso il padre, e dall’altra deve vedersela con l’insistenza di Eusebio che vuole essere libero da ogni obbligo famigliare. Nella puntata di sabato 5 ottobre Pelayo impone finalmente a Jeronimo di andare via, ma Maria comunque non torna al suo ruolo. Insomma, i personaggi di certo non si annoiano e hanno tutti qualcosa a cui pensare, ma c’è chi deve vedersela con situazioni ancora più complesse.

Ha detto “sì”, ma…

Nelle prossime puntate vedremo anche il tanto agognato “sì” tra Feliciano e Teresa, o piuttosto finalmente i marchesi che daranno il via libera alle loro nozze. C’è un però: Feliciano non è ancora del tutto tranquillo nonostante sarà il futuro sposo della sua amata e il motivo è che la marchesa non conosce ancora la verità sulla sua nascita, ovvero che è figlio di Petra. Proprio lei si proporrà per donare a un’ignara Teresa una bellissima mantella per il matrimonio, in segno della sua approvazione.

Il pubblico sa che se Teresa dovesse scoprire il passato di Feliciano senza che glielo dica lui, potrebbe rimanerci male e tornare sui suoi passi: in fondo, in un matrimonio la sincerità deve essere messa al primo posto. I problemi poi non finiscono qui: dopo che Pelayo e Catalina si sono dichiarati a vicenda il loro amore, Jeronimo non smette di tenerli d’occhio. La loro storia non sarà così semplice come tutti speravano. Per scoprire di più, non vi resta che gustarvi le prossime puntate.