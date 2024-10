Benedetta Parodi, l’incidente stradale è gravissimo: la corsa in ospedale in condizioni drammatiche | Le parole di Caressa da brividi

Trasportata d’urgenza in ospedale a seguito del tremendo incidente, Benedetta Parodi è grave. Il marito Caressa ha gelato tutti.

Una delle giornaliste più famose ed apprezzate nel panorama dell’informazione italiana è Benedetta Parodi, una donna che ha sempre dimostrato la sua forza fisica e mentale e la sua determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati. La Parodi può ritenersi soddisfatta sia da un punto di vista lavorativo che da uno affettivo, avendo un marito che la adora e una famiglia amorevole.

Tuttavia, la giornalista si è vista sgretolare tale felicità davanti agli occhi a seguito di un terribile incidente che l’ha costretta ad una corsa urgente all’ospedale per riuscire a salvarle la vita. Il terrificante incidente stradale ha bloccato Benedetta Parodi per diverso tempo, dal momento che le ferite riportate sono state molto gravi.

Il marito Fabio Caressa non voleva credere che Benedetta fosse stata coinvolta in un sinistro talmente grave da essere operata d’urgenza e le sue parole nel raccontare la vicenda hanno gelato il pubblico presente. La tremenda vicenda, infatti, è stata raccontata lo scorso 30 settembre nel salottino di Verissimo, lasciando attoniti sia Silvia Toffanin che il suo pubblico.

Il giornalista ha affermato che quando ha visto la Parodi stesa sul letto d’ospedale sapendo che ci sarebbe dovuta stare per più di un mese, avrebbe voluto scambiarsi di posto con lei. Queste parole hanno lasciato i presenti di sasso scioccandoli con l’estremo amore che l’uomo prova per la giornalista.

Il terrificante incidente

Il tremendo episodio che ha visto coinvolta Benedetta Parodi è stato un incidente stradale che le ha provocato gravi danni fisici. Fortunatamente, la giornalista è sempre stata una donna forte e caparbia e questo suo lato caratteriale l’ha dimostrato anche in una delle situazioni peggiori in cui si è ritrovata.

La resilienza e la forza d’animo che Benedetta ha saputo dimostrare a seguito del terrificante sinistro stradale sono state formidabili ma è stato un percorso davvero difficile da affrontare. L’incidente risale al 29 aprile del 2000 e dopo che un suo amico, alla guida di un’auto, non si è fermato allo stop, la Parodi è stata portata con urgenza all’ospedale con fratture multiple al bacino e la vescica squarciata.

Tempo di riabilitazione

Durante il racconto a Verissimo, Benedetta Parodi ha affermato di aver provato dolori allucinanti a causa delle fratture multiple al bacino. Inoltre, è stata costretta a letto per più di un mese non solo per le rotture ossee ma anche perché la sua vescica si è squarciata. Un trauma interno non facile da superare che ha richiesto un’operazione chirurgica delicata e necessaria nel minor tempo possibile.

Dopo mesi di riabilitazione per tornare sulle proprie gambe, Benedetta Parodi ha capito che nella vita nulla è scontato e che si deve godere di ogni momento perché non sai mai quando puoi venire travolta dell’inimmaginabile. Questo tremendo episodio ha fatto capire alla Parodi e a Caressa che il loro amore è forte e insieme possono superare ogni sfida. Non a caso la coppia ha da poco festeggiato le nozze d’argento, 25 anni di amore, rispetto e sostegno reciproco.