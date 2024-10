William e Harry, coinvolti nel caso Diddy: “Erano presenti alle feste quando…” | Potrebbero perdere tutto

La famiglia Windsor al centro dello scandalo mediatico riguardante P. Diddy, adesso sono a rischio. Il crack potrebbe essere dietro l’angolo.

In queste settimane il mondo della discografia musicale è stato travolto da uno dei peggiori scandali mai sentiti fino ad oggi. Il rapper Sean John Love Combs, noto anche con i suoi numerosi pseudonimi (Puff Daddy, P. Diddy, Puffy, Diddy, e Love) è in carcere dallo scorso 17 settembre con le accuse di molestie e reati sessuali.

Durante una recente conferenza stampa, il procuratore texano Tony Buzbee ha dichiarato di star rappresentando ben 120 persone che accusano il rapper di abusi sessuali. Inoltre, almeno 25 di esse erano minorenni al momento degli eventi. L’avvocato ha voluto mettere in evidenza che il gruppo dei 120 accusatori è divisibile equamente in maschi e femmine.

Puff Daddy è un produttore discografico che ha sempre organizzato festini nelle sue tenute private ed è ben noto che diversi nomi altrettanti famosi di star internazionali abbiano partecipato a tali party. Tuttavia, è necessario spiegare che non è illegale partecipare alle feste organizzate ma lo è ciò che avviene durante tali party.

I tremendi episodi di violenza sessuale per i quali il rapper è accusato non accadevano davanti a tutti gli invitati e nelle ore serali della festa, ma succedevano in piena notte e lontano dalle stanze principali dove c’era la maggior parte degli ospiti. Insomma, il terrificante reato di violenza sessuale veniva perpetuato lontano da tutti e nelle ore più buie.

I reali coinvolti

Tra gli svariati nomi che sono apparsi nell’elenco dei VIP che hanno partecipato ai festini di P. Diddy ci sono anche quelli dei Principi William e Harry. Questa notizia ha gettato ombra sulla famiglia Windsor e ha fatto riemergere un altro caso di scandalo sessuale che riguarda lo zio Andrea. Pare proprio che la mela non cade davvero troppo lontano dall’albero.

Il Principe Andrea è stato coinvolto in una scabrosa vicenda che riguardava il suo amico Jeffrey Epstein, un uomo d’affari americano di dubbia moralità. Quest’ultimo, assieme alla compagna Ghislaine Maxwell, è stato accusato e condannato sfruttamento della prostituzione minorile. Il Principe Andrea è finito in mezzo a tutta questa situazione sia per l’amicizia con Epstein che per l’accusa di violenza sessuale fattagli da Virginia Giuffre quado era ancora una diciassettenne.

William e Harry come lo zio Andrea (?)

Virginia Giuffre è una delle vittime di Epstein e della Maxwell e ha dichiarato di essere stata abusata anche dal Principe Andrea ammettendo di avere anche delle prove. La Giuffre ha collegato tre episodi in particolare e del primo ha anche una foto che la ritrae insieme al Principe Andrea mentre si trovavano al secondo piano della residenza della Maxwell. Un caso di scandalo sessuale che ha costretto lo zio di William e Harry a rinunciare ai titoli reali e militari e ad emarginarsi.

Adesso pare che anche i suoi nipoti abbiano commesso lo stesso errore e i loro nomi sono nella lista dei partecipanti ai festini di P. Diddy. I due fratelli potrebbero perdere tutto per questa testimonianza ma entrambi erano presenti alle feste quando erano giovani e più scatenati. Infatti lo stesso rapper ha ammesso che da quando il Principe William si è sposato non lo vuole più alle sue feste, nemmeno suo fratello Harry, perché non sono più scatenati come quando erano giovani.