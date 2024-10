Sophie Codegoni, “Ha le convulsioni” immediato il ricovero in ospedale: condizioni di salute spaventose | Confermate le analisi

Paura per Sophie Codegoni: l’immediata corsa in ospedale e la conferma emersa dalle analisi hanno scosso tutti. La situazione è complessa.

Quello che è successo a Sophie Codegoni negli ultimi giorni è da non credere: l’ex gieffina è dovuta correre in ospedale per un ricovero, per scoprire poi che le analisi hanno confermato la situazione.

I follower dell’influencer si sono subito spaventati moltissimo perché chiaramente è successo tutto all’improvviso. Codegoni non era neanche in Italia e questo ha peggiorato la situazione.

Purtroppo le analisi hanno confermato quello che si temeva e che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Purtroppo di fronte a quello che è successo le possibilità non erano molte.

Sul suo profilo adesso i fan non fanno altro che chiedersi come sia potuto accadere e se d’ora in poi la situazione migliorerà, come tutti sperano.

La corsa in ospedale

È accaduto tutto all’improvviso: la situazione è andata fuori controllo e Sophie Codegoni si è dovuta precipitare in ospedale il prima possibile. Purtroppo non ha potuto fare altrimenti: le condizioni di salute peggioravano di ora in ora, fino a che è stato necessario il ricovero. L’influencer ha descritto tutta la giornata sui social e i fan non hanno mai distolto lo sguardo dal suo profilo, sperando di ricevere buone notizie.

L’influencer si è spaventata un sacco, e come poteva essere altrimenti dopo quello che le è accaduto? Quella corsa in ospedale è stata da brividi, soprattutto considerando com’è andata a finire.

Cosa è successo a Sophie Codegoni?

Negli ultimi giorni le storie Instagram di Sophie Codegoni hanno cambiato decisamente registro: l’ex gieffina ha rivelato ai suoi fan di essere dovuta tornare in fretta e furia in Italia mentre si trovava all’estero per andare a trovare sua figlia, ricoverata in ospedale. La piccola Celine Blue, ha spiegato Codegoni, aveva la febbre molto alta, tanto che ha sofferto di convulsioni. L’ex gieffina non aveva idea che potesse accadere, né che alcuni bambini fossero predisposti, e solo ora ha scoperto questa particolarità della figlia.

Ai social ha affidato tutta la sua paura, rassicurando comunque i fan sul fatto che ora la bambina sta bene ed è guarita. Ma sono stati attimi molto difficili per lei e chi aveva intorno, sapendo che la bambina aveva la febbre alta ed era ricoverata. Non sono mancate le critiche all’influencer, soprattutto da parte di chi sostiene che Codegoni abbia esposto fin troppo la storia della figlia, ma c’è anche chi ha dimostrato tutto il suo supporto all’influencer. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, ma la paura è stata davvero tanta.