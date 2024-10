Giorgia Meloni, dimentica Giambruno: adesso frequenta il miliardario famosissimo | Una svolta inaspettata

Dopo la rottura con Andrea Giambruno, la premier Giorgia Meloni sembra avere un flirt con il famosissimo miliardario americano.

La scorsa relazione di Giorgia Meloni, quella con Andrea Giambruno, è finita dopo ben dieci anni per via di alcuni fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia riguardanti il giornalista.

Ad annunciare la rottura mesi fa è stata proprio lei attraverso i suoi canali social: “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Aggiungendo anche: ““Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.

Una nuova storia?

Dalla rottura con Giambruno è passato quasi un anno, è possibile che Giorgia Meloni sia ora interessata ad una nuova persona? Ebbene i rumors sembrano confermare una nuova frequentazione. Quello che sorprende più tutti è l’uomo coinvolto in questi pettegolezzi. Si tratta del miliardario più famoso degli ultimi tempi, una figura di spicco nel panorama imprenditoriale mondiale celebre per la sua capacità di trasformare idee ambiziose in realtà. Un imprenditore visionario noto per aver fondato aziende come Tesla, SpaceX e Neuralink, rivoluzionando settori come l’automotive, l’aerospaziale e la neurotecnologia: Elon Musk.

Le speculazioni sulla natura del loro rapporto sono cresciute esponenzialmente dopo che una fotografia li ha ritratti in atteggiamenti confidenziali durante un evento mondano a New York. Simon Goddek, un utente del social network X, è stata la prima persona ad innestare il dubbio sul possibile flirt tra i due. Goddek ha pubblicato una foto di Elon Musk e Giorgia Meloni,intenti a conversare durante una cena nella grande mela insinuando che l’incontro tra i due fosse più che professionale. “Sappiamo tutti cosa è accaduto dopo…” ha scritto Simon Goddek ironicamente commentando l’immagine. Elon Musk ha subito risposto all’insinuazione facendo rimanere tutti a bocca aperta e generando oltre 1,3 milioni di interazioni in sole 48 ore, come riporta uno studio di SocialData riportata da Adnkronos.

La risposta di Elon Musk

Il miliardario americano ha voluto immediatamente ribattere alle voci che stavano circolando e, per farlo, ha scritto un post sul suo social X. “Ero là con la mia mamma. Non c’è assolutamente nessuna relazione romantica con la premier Meloni” ha postato in modo chiaro e conciso mettendo a tacere ogni possibile pettegolezzo.

A contribuire ulteriormente al dibattito è stata anche la madre di Elon, Maye Musk, che ha voluto intervenire direttamente sulla questione, smentendo categoricamente le voci di una relazione del figlio con la Meloni.