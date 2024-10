Uomini e Donne, lo licenziano dal lavoro dopo essere stato nel programma: il corteggiatore è disperato | Maria non interviene

Uno dei protagonisti di Uomini e Donne è stato licenziato dal lavoro e ora è disperato, tanto da lanciare un appello sui social.

Tutti vorremmo vivere i nostri famosi “15 minuti di gloria”, ma a volte questa gloria potrebbe portare anche a epiloghi negativi, un po’ come successo a uno dei protagonisti di Uomini e Donne.

Sui social questa persona ha annunciato senza troppi giri di parole di essere rimasto senza lavoro dopo aver partecipato al programma: i rapporti con l’azienda si sono interrotti all’improvviso.

I fan del partecipante al programma di Maria De Filippi sono rimasti senza parole e lo stanno bombardando di messaggi. Chissà se qualcuno di questi potrà rivelarsi un aiuto effettivo per lui.

L’appello, pubblicato sui social, sta facendo il giro del web e le reazioni contrastanti. Ciò che stupisce è che Maria De Filippi non ha (ancora) commentato l’accaduto.

Ha perso il lavoro

Chi lo seguiva da tempo si è indignato per quel che è accaduto: ora l’uomo deve mettersi a cercare una nuova occupazione e non sarà semplice. Ma perché è stato licenziato? I suoi fan se lo stanno chiedendo da giorni e non riescono a trovare una spiegazione logica, tanto che molti si sono rivoltati contro la nota azienda con cui collaborava l’uomo.

Qualcuno pensa che sia perché l’uomo ha partecipato al programma di incontri di De Filippi, ma la realtà è un po’ più complessa. Sicuramente però nessuno vorrebbe trovarsi nei suoi panni, all’improvviso senza un’entrata fissa e con l’urgenza di trovare un nuovo posto di lavoro. C’è anche però chi si è scagliato contro l’ex corteggiatore, dicendogliene di ogni. Ma perché? Cosa è accaduto?

Il licenziamento dopo Uomini e Donne

In un messaggio sui social Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano ampiamente conosciuto dal pubblico di Canale 5, ha reso noto di aver perso il lavoro a Radio Kiss Kiss. Cusitore infatti fino a pochi giorni fa, 10 per la precisione, era una delle voci del Morning Show della radio. Da poco più di una settimana per l’appunto l’ex corteggiatore non si sente più in radio e molti si sono chiesti il motivo della sua assenza, scrivendogli anche in privato per avere chiarimenti.

Alla fine Cusitore ha deciso di rispondere a tutti pubblicando un video in cui spiega che non collaborerà più con Radio Kiss Kiss, senza però svelare i motivi di questa “rottura”. C’è chi crede che sia successo qualcosa di grave tra le due parti, ma al momento non ci è dato saperlo. Non sono mancati i messaggi di chi, da sempre contro Cusitore, ha detto all’ex corteggiatore di “andare a raccogliere i pomodori”, ma per la maggior parte i messaggi sono stati di supporto. Insomma, Cusitore è alla ricerca di un nuovo lavoro ed è aperto a ogni opportunità.