Uomini e Donne, Maria De Filippi la vuole buttare fuori: segnalazioni troppo gravi arrivate dall’interno | Inizia molto male

La nuova edizione di Uomini e Donen parte col botto e la padrona di casa vuole cacciare una tronista. Pubblico in ansia.

La nuova edizione del dating show più famoso di Mediaset è partito lo scorso 23 settembre e già su Canale 5 si può percepire un’aria pesante tra i tronisti e le troniste guidati dalla Queen di Mediaset, ovvero Maria De Filippi. Il programma non è estraneo a colpi di scena, litigate, volete di stracci e minacce di espulsioni, ma questa volta la faccenda è davvero grave.

Il comportamento di una tronista ha scatenato il delirio e le segnalazioni dall’interno suggeriscono che potrebbe essere costretta ad abbondare la trasmissione anzitempo. I fan del dating show si sono detti scioccati dopo aver appreso tale notizia e anche se abituati a comportamenti del genere, non si erano mai superati certi limiti.

Persino la padrona di casa è intervenuta e, si sa, in questi casi l’epilogo non può essere troppo roseo. I nuovi tornisti di questa edizione 2024 di U&D sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e tra questi si nasconde l’artefice di tanto clamore che rischia di essere cacciata dallo show.

Si può dedurre dal genere dei verbi che stiamo parlando di una ragazza e, nello specifico, si tratta proprio di Martina De Ioannon, vale a dire un’ex concorrente della scorsa stagione di Temptation Island. Prima dell’inizio di Uomini e Donne non si conosceva ancora il volto del quarto tronista ma pochi giorni dopo la prima puntata è saltato fuori il nome di Martina.

Lo sbaglio inappropriato

Già dalle prime battute il pubblico a casa, quello in studio, i diretti interessati e anche la padrona di casa hanno subito capito che Martina ha un carattere forte e deciso e che non si farà mettere i piedi in testa tanto facilmente. La De Ioannon sa bene cosa vuole e come ottenerlo e riuscirà nel suo intento finale di acquisire sempre più notorietà. Durante il corso delle prime puntate di Uomini e Donne, c’è sempre il momento in cui i tronisti e le troniste si conoscono, per capire se può nascere qualcosa tra qualcuno di loro. Al termine del ‘rodaggio’, Maria De Filippi ha chiesto alle due ragazze, Martina e Francesca, che cosa ne pensassero dei pretendenti.

Se la seconda ha risposto che sono tutti carini ottenendo un apprezzamento dalla De Filippi per la sua cortesia, la prima ha ricevuto l’effetto contrario. Martina ha infatti detto a chiare lettere che non le interessa nessuno e che non c’è nemmeno un tronista che ha suscitato il suo interesse. Questo suo atteggiamento ha sconvolto i presenti e scatenato la padrona di casa.

Le reazioni

Dopo il comportamento non proprio adeguato di Martina, sono cominciate a girare delle voci riguardanti una sua possibile eliminazione a seguito di alcune segnalazioni fatte da una fonte interna. Questa fonte interna altri non è che Maria De Filippi stessa che, dopo aver sentito la risposta della De Ioannon riguardo alla conoscenza dei tronisti, ha espresso il suo parere.

La padrona di casa, infatti, sentendo le parole di Martina, ha esclamato: “Eh la miseria!”, sottolineando il suo disappunto nei confronti dell’atteggiamento dell’ex concorrente di Temptation Island. Sentendo queste parole pronunciate dalla Queen Mary, in molti si sono chiesti che fine farà Martina e hanno diversi dubbi che possa continuare il suo percorso se non cambia leggermente il suo atteggiamento. Staremo a vedere come andrà a finire nelle prossime puntate di U&D, anche se la ragazza sembra continuare per la sua strada e con il suo carattere.