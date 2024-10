Claudia Gerini, spuntano le foto esclusive della figlia 15enne: tutti hanno notato un dettaglio disturbante | Da non credere

Claudia Gerini, sempre più al centro del gossip per la sua vita privata, questa volta fa parlare di sé per sua figlia quindicenne.

L’attrice romana, nota per la sua bellezza, il suo talento e la sua versatilità è stata catapultata al centro del gossip per via di una delle sue due figlie.

Linda, la figlia più piccola di Claudia Gerini, avuta con Federico Zampaglione il cantante dei Tiromancino con cui l’attrice è stata insieme dal 2004 al 2016, ha compiuto quindici anni.

La ragazza è un vero e proprio fiore all’occhiello e, a giudicare dalle ultime immagini, è cresciuta in una bellissima ragazza. Ma non è solo la sua bellezza a far discutere, quello che ha colpito tutti è un dettaglio “disturbante”.

Nessuno può crederci

In occasione de quindicesimo compleanno della figlia Linda, Claudia Gerini, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce post per augurarle buon compleanno. “Che bello vederti crescere! È un privilegio essere la tua mamma” scrive l’attrice. Aggiungendo anche: “Sei una forza della natura, sarò sempre accanto a te”. Queste parole, accompagnate da una foto di famiglia, hanno intenerito centinaia di follower ma al tempo stesso hanno scatenato un vero e proprio putiferio nei commenti.

Per l’occasione, la giovanissima indossava un delicato abito in raso rosa, impreziosito da una mini bag nera Moschino. Un look sofisticato e al tempo stesso fresco, che sottolineava la sua giovane età. I genitori, nonostante la separazione avvenuta nel 2016, hanno voluto condividere con i fan la gioia di questo importante traguardo, postando insieme tenerissime foto della loro figlia. Mai si sarebbero aspettati i commenti ricevuti sotto le foto pubblicate.

Alcuni commenti

Accanto ai commenti di auguri e ai tanti complimenti per la bellezza di mamma e figlia, spuntano fuori dei commenti che sembrano essere tutti uguali. Il focus di questi commenti è difatti lo stesso: nessuno può credere che Linda abbia compiuto davvero quell’età. In tantissimi sono rimasti a bocca aperta e increduli davanti a quell’immagine. Dal momento che la figlia di Claudia Gerini appare molto più grande dell’età che ha effettivamente i follower hanno voluto sottolinearlo dicendo la loro.

“A quindici anni sembrano trentenni…contenti loro” commenta un utente, “Ma a quindici anni perchè già così adulta” commenta ancora qualcun altro. “A quindici anni ne dimostra venticinque” e “A quindici anni sembra mia cugina di trentasei” scrivono altri utenti nei commenti sotto la foto del compleanno di Linda. Sembra che questi appena elencati, siano commenti che rispecchiano un pensiero comune e a sostenerlo sono anche i numerosi “mi piace” ottenuti.