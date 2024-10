Chiara Ferragni, confessa il tradimento di Fedez in diretta: su Canale 5 l’intervista esclusiva | Gravissima violazione

Il video di Chiara Ferragni dove confessa che Fedez l’ha tradita è diventato virale in pochi secondi. Parole dure e fan allibiti.

In queste settimane l’attenzione dei media è tornata morbosa sugli ex Ferragnez e si parla del dissing tra Fedez e Tony Effe e del fatto che sono state tirate in ballo anche le loro rispettive ex, ovvero Chiara Ferragni e Taylor Mega. In questa lotta a colpi di rime sono saltati fuori diversi scheletri chiusi negli armadi sia del rapper di Rozzano che del trapper di Roma, lasciando tutti scioccati.

I due cantanti si sono accusati a vicenda di tradimento, Fedez ha additato Tony Effe di essere un pessimo amico perché lui avrebbe scambiato diversi messaggi con Chiara quando era ancora impegnata con Federico. Il trapper ha sottolineato che con la Ferragni c’è solo una sincera amicizia e ha evidenziato come anche Fedez abbia toccato l’argomento tradimento perché si sarebbe messo in contatto con la Mega mentre stava con Chiara.

Insomma, chi accusa chi di svariati tradimenti ma adesso una delle dirette interessate ha parlato e ha lasciato i suoi follower senza parole. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e del video uscito pochi giorni fa dove confessa apertamente il tradimento del suo ex marito. La breve clip è diventata virale in pochissimo tempo e le parole dette dall’influencer sono state dure e pesanti come macigni.

La dichiarazione della Ferragni sul tradimento di Fedez consumato con Taylor Mega è stata fatta usando severità e durezza e la crudezza con la quale l’imprenditrice ha espresso tale rivelazione ha lasciato i suoi follower senza parole. Nessuno voleva credere a quello che stava ascoltando, ma la confessione è stata fatta dalla diretta interessata.

Chiara Ferragni e la rivelazione del tradimento

Nel video pubblicato sul web pochi giorni fa e mandato in onda ancora prima su Canale 5, Chiara Ferragni confessa ai suoi follower che Fedez l’ha tradita con Taylor Mega, l’ex ragazza di Tony Effe. Nella clip, l’imprenditrice ammette di essere stata un po’ ingenua e si rimprovera di non averlo capito subito. Il tradimento è sempre un duro colpo al cuore ma la Ferragni ha saputo come reagire.

La dichiarazione dell’ex moglie di Fedez è stata davvero cruda e severa e nessuno si poteva immaginare che sarebbe uscito un video di questo tipo. Il mondo del web è scoppiato in una miriade di commenti, sottolineando come non si dovrebbero mettere sempre in piazza i problemi personali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Il video rivelatore

Pare proprio che il vecchio detto ‘i panni sporchi si lavano in casa’ non faccia più parte dell’immaginario collettivo, dal momento che sappiamo vita, morte e miracoli di ogni personaggio VIP. Tuttavia, è bene sottolineare un piccolo ma fondamentale dettaglio riguardante questa breve clip della Ferragni che ha fatto il giro del web in poco tempo. Il video è stato mandato in onda su Canale 5 per poi essere pubblicato dalla pagina ufficiale Instagram di Striscia la notizia e questo significa che si tratta di una clip creata con l’intelligenza artificiale.

Per fare un po’ di satira e stuzzicare i diretti interessati, Striscia ha creato questo video rivelatorio con l’I.A. e gli utenti del web non hanno gradito la cosa. Infatti, la maggior parte dei commenti afferma che l’utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale potrebbe causare svariati problemi ai soggetti rappresentati e che si dovrebbe mettere un avviso sul video per sottolineare che è un prodotto dell’I.A. perché ancora in molti non riescono a distinguere la verità dal falso.