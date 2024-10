Carlo Conti gli ha detto NO, porta chiusa in faccia al grandissimo artista: addio a Sanremo | È fuori dai giochi

E’ ufficiale: non ci sarà un grandissimo nome a Sanremo 2025. Ad escluderlo proprio il suo amico Carlo Conti.

Manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 e l’aria che si respira è piena di attesa e suspense. La manifestazione canora più importante d’Italia, condotta nuovamente da Carlo Conti, si preannuncia ricca di colpi di scena e di sorprese. E proprio uno dei primi rumor che sta facendo il giro del web e dei giornali ha lasciato tutti a bocca aperta: uno dei nomi più noti del panorama musicale italiano, un vero colosso della musica e della televisione, è stato clamorosamente escluso dalla rosa dei “big”.

Ma chi è questo grande artista che si è visto chiudere le porte in faccia? Le voci sono tante, e la curiosità sale. Si parla di una vera e propria icona della musica, una figura amata da tutte le generazioni che ha calcato numerose volte il palco dell’Ariston, lasciando un segno indelebile. Eppure, questa volta, non ci sarà. La notizia ha sconvolto gli addetti ai lavori, tanto che sembra impossibile credere che proprio lui possa essere escluso da Sanremo. Tuttavia, Carlo Conti ha dichiarato di essere “irremovibile”, e la scelta sembra ormai definitiva.

I nomi dei partecipanti in gara, che ancora non sono stati ufficializzati del tutto, stanno già facendo sognare il pubblico. Tra i candidati che potrebbero partecipare spuntano leggende come Albano e Romina Power, una delle coppie più amate dal pubblico italiano, e Tiziano Ferro, una delle voci più potenti e influenti della scena musicale contemporanea. Eppure, anche su questi grandi artisti il conduttore ha mantenuto una certa ambiguità. Durante una recente intervista, Conti ha rivelato che non c’è nulla di sicuro: sicuramente portare sul palco artisti come Romina e Albano sarebbe un colpo grosso, ma non è possibile ancora assicurare niente. D’altronde la pressione di partecipare a Sanremo è enorme, anche per artisti di grande calibro.

Fare Sanremo non è mai semplice, nemmeno per chi ha un’esperienza decennale alle spalle. Le aspettative del pubblico e della critica sono altissime, e non tutti i cantanti, anche i più famosi, se la sentono di affrontare un palco così carico di storia e responsabilità. Tiziano Ferro, per esempio, è uno di quelli che potrebbero rimanere in bilico fino all’ultimo. L’artista, che ha già vissuto il palco di Sanremo come ospite, potrebbe essere tentato di tornare, ma la sua agenda internazionale e le aspettative che gravano su di lui potrebbero fargli cambiare idea all’ultimo minuto.

I Jalisse ci riprovano e il grande escluso

Tra i tanti nomi che stanno circolando, non manca neppure quello dei Jalisse. La coppia musicale, famosa per aver vinto il Festival nel 1997 con “Fiumi di parole”, si è ripresentata per ben 27 volte consecutive, sperando sempre di essere riammessi in gara. E anche quest’anno non hanno intenzione di arrendersi. Il loro tentativo di rientrare tra i big è ormai un appuntamento fisso, quasi una tradizione. Saranno finalmente accolti sul palco dell’Ariston o saranno nuovamente scartati come negli anni precedenti?

Ma la vera bomba è arrivata quando Carlo Conti ha svelato un’esclusione clamorosa: Cristiano Malgioglio, uno degli artisti più eccentrici e amati della scena musicale e televisiva italiana, non sarà in gara a Sanremo 2024. A questo proposito anche scherzosamente, il conduttore è stato chiaro e ha dichiarato: “Cristiano ha troppi impegni. Sta ancora godendosi il successo del suo tormentone estivo, Fernando, e ha altri progetti che lo terranno lontano dal Festival”. Una decisione che ha strappato un sorriso, data la personalità esuberante di Malgioglio, ma che sembra essere certa.

L’attesa per Sanremo 2025 cresce

Tra conferme, smentite e rumor, l’unica certezza per ora è che Sanremo 2024 sarà un’edizione tutta da vivere, ricca di sorprese e di emozioni. Carlo Conti, ancora una volta, ha dimostrato di saper gestire la macchina sanremese con fermezza, e siamo certi che sceglierà con cura i nomi da portare in gara. Per adesso per c’è solo una grandissima attesa che sta tenendo il pubblico col fiato sospeso fino all’annuncio ufficiale.

Chi sarà il prossimo a essere confermato? E chi, invece, rischierà di restare fuori dai giochi? Una cosa è certa: Sanremo non sarebbe Sanremo senza i suoi intrighi e colpi di scena, e l’edizione 2025 non sarà da meno. Non ci resta che attendere per scoprire quali sorprese ci riserverà questo Festival che, anno dopo anno, continua a far parlare di sé.