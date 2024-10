Stefano De Martino, l’urlo in diretta è spaventoso: bloccato tutto Affari Tuoi per qualche secondo | È successo in un attimo

Stefano De Martino urla in diretta e il pubblico si gela: l’intero programma si blocca di fronte a quella reazione incredibile.

Affari Tuoi è ricominciato con una novità molto importante: Stefano De Martino è il nuovo volto del programma e deve vedersela con un pubblico che si aspetta molto da lui.

De Martino ha dato prova delle sue capacità anche in altri programmi, ma questa volta si tratta di una trasmissione amata e seguita da sempre che richiede una presenza scenica non indiffente.

A giudicare da quello che è successo in una delle ultime puntate, di sicuro la presenza scenica è stata molto forte: il conduttore ha lanciato un urlo in diretta che ha gelato totalmente il pubblico.

Nessuno si aspettava una reazione del genere e infatti sui social non si parla d’altro che del grido di De Martino che, a quanto pare, ha sconvolto l’Italia intera.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Il conduttore napoletano ha preso sulle sue spalle un’eredità non da poco: Affari Tuoi è uno dei programmi più seguiti della Rai e il pubblico ci è affezionato da anni. Le ultime edizioni sono state condotte da Amadeus, uno dei volti più amati dell’emittente, e prendere il suo posto nel cuore dei telespettatori non è facile.

Stefano De Martino però non si è lasciato abbattere e fin dall’inizio si è detto pronto a mettersi alla prova, imbarcandosi in questa nuova avventura. Ecco che il nuovo conduttore sta già facendo parlare ampiamente di sé, soprattutto dopo l’urlo tremendo che ha lanciato in trasmissione e che ha bloccato il programma per qualche secondo. Una scena mai vista.

L’urlo manda in visibilio il pubblico

In alcune situazioni è impossibile controllare le proprie emozioni ed è proprio quello che è successo a Stefano De Martino: il nuovo conduttore di Affari Tuoi si è lasciato andare a un liberatorio urlo di gioia quando i concorrenti hanno scoperchiato l’ultimo pacco e hanno scoperto di aver vinto ben 300.000 mila euro. Una vittoria che ha emozionato tutti, compreso il conduttore che ha gridato di gioia e ha contagiato tutto il pubblico in studio e a casa con la sua felicità.

Non è così comune vedere un conduttore che entra così tanto nel gioco e soprattutto prende a cuore i concorrenti. Se prima il pubblico non era completamente convinto di De Martino al timone della trasmissione, adesso si è ricreduto su tutta la linea. La coppia vincitrice non è riuscita a trattenere le lacrime ed è più che comprensibile: non capita tutti i giorni di vincere una cifra che cambia la vita. De Martino ha abbracciato i due vincitori e ha festeggiato con loro questo incredibile colpo di fortuna.