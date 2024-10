Pomeriggio 5, malore in diretta: in studio cala il gelo dopo le immagini troppo forti | Non l’avevano avvisata

Momenti di sconforto e forte ansia nello studio di Pomeriggio 5, le scene mostrate senza nessun preavviso l’hanno fatta sentire male.

Nel salottino di Pomeriggio 5 è accaduto l’inimmaginabile: dopo la messa in onda di alcune immagini troppo forti per essere guardate, un ospite ha avuto un malessere personale che ha fatto preoccupare tutti i presenti in studio. In una delle scorse puntate, Myrta Merlino ha avuto un’invitata che si è sentita male in diretta a causa di alcune scene ‘raccapriccianti’.

Nessuno dei presenti sapeva che le immagini mostrate sarebbero state tanto crude da far star male un’invitata di Pomeriggio 5, anche perché nessuno aveva avvisato che stavano per essere trasmesse delle scene ritenuti troppo forti da questa persona che poi si è sentita male. Un evento mai capitato fino ad ora negli studi di Pomeriggio 5 ma che la conduttrice ha saputo gestire al meglio.

Un episodio a dir poco spiacevole che ha lasciato il pubblico a casa scosso e i presenti in studio senza parole. Vedere qualcuno sentirsi male non è mai piacevole ma le immagini mostrate erano troppo forti per non provocare nessuna reazione alla diretta interessata. Si tratta di scene crude, violente e caratterizzate dalla morte e queste hanno fatto sentire male l’ospite.

Una diretta rovinata dalle immagini troppo forti mostrate oppure dall’estrema sensibilità della persona che si è sentita male? Difficili a dirsi ma una cosa è certa: questa invitata non è riuscita a trattenersi, si è sentita male e stava anche per scoppiare in lacrime. Una sorta di shock provocato da alcune scene mortali.

Ha avuto un malore

Dopo la messa in onda di determinate immagini, Flavia Vento si è sentita male in diretto nello studio di Pomeriggio 5 davanti agli occhi di Myrta Merlino e del resto degli invitati. La Vento ha avuto un malore dopo che sono state mandate in onda alcune immagini provenienti da una macelleria.

Negli ultimi anni Flavia Vento ha adottato una dieta vegetariana perché non poteva più sopportare di mangiare altri animali uccisi in un modo spietato. La showgirl ha ammesso che si può vivere benissimo senza: “mangiare questi cadaveri”. Stando a quanto ha riportato, la Vento considera la carne come cadaveri e le immagini della macelleria mostrate in diretta l’hanno fatta sentire male.

Flavia Vento ha un malore per la carne

La macelleria in questione appartiene all’ex gieffino Paolo Masella e le immagini hanno mostrato lui intento a lavorare dei pezzi di carne e una tartare (ovviamente sempre di carne). Vedendo queste immagini, Flavia Vento si è sentita male ma quando Masella ha evidenziato i filamenti di grasso presenti nella carne, la showgirl stava per mettersi a piangere.

In quel momento Vladimir Luxuria, presente in studio, ha notato come la Vento stava per piangere e Myrta Merlino le ha fatto eco affermando che la showgirl stava malissimo. Insomma, le immagini mostrate erano troppo forti secondo Flavia Vento che ha scelto di non mangiare carne e ha affermato che: “l’essere umano può benissimo non mangiare questi cadaveri, perché la carne degli animali è cadavere“.