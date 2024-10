Hai amato “Nobody Wants This”? Allora non perderti questi titoli | Li divorerai in un giorno

Se ti è piaciuta “Nobody Wants This”, non puoi perderti questi titoli: li finirai in un solo giorno. Impossibile staccarsi dalla storia!

“Nobody Wants This” ha conquistato subito il cuore del pubblico di Netflix. Se parte del merito va ad Adam Brody e Kristen Bell nei panni dei protagonisti, non si può negare che la trama sia accattivante e invogli a scoprire di più a fine puntata.

La serie tv parla di Joanne (Kristen Bell), la conduttrice di un podcast sul sesso, e Noah (Adam Brody), un rabbino molto tradizionalista. Tra i due nasce una relazione inaspettata e soprattutto difficile che ha conquistato migliaia di spettatori.

Fortunatamente per i fan, la serie è stata rinnovata per una seconda stagione e ora sono tutti sulle spine, curiosi di sapere come proseguirà la storia.

Se siete tra coloro che non ce la fanno più ad aspettare, potete passare il tempo con altri titoli altrettanto validi che vi faranno rimanere incollati al televisore per ore.

“Nobody Wants This”: cosa guardare in attesa della seconda stagione

Se avete amato la storia d’amore tra Joanne e Noah, allora non potrete non adorare quella di Fleabag (Phoebe Waller-Bridge), che dà il nome alla serie, e dei suoi sentimenti nei confronti di un prete (Andrew Scott). La prima stagione della serie si concentra sulla protagonista mentre cerca di affrontare un lutto e i rapporti familiari disfunzionali che le creano disagio. Nella seconda stagione invece assistiamo alla nascita di un rapporto sentimentale travagliato ma profondo con un prete. Anche in questo caso troviamo l’idea di un “amore proibito”, anche se in “Fleabag” i toni sono piuttosto diversi dalla commedia romantica di Joanne e Noah.

Se non sapete scegliere e volete scoprire i tanti volti dell’amore, da quello più sessuale a quello romantico, ma anche quello platonico e per se stessi, vi consigliamo di dare un’occasione a “Modern Love“. Ispirata dalle storie pubblicate sulla rubrica settimanale del New York Times, la serie, che vede volti noti come quelli di Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel e Andy Garcia, riuscirà a soddisfare la vostra voglia di commedia romantica, esplorando l’amore in ogni sua forma.

Le commedie romantiche da non perdere

Se avete Disney+ e non l’avete ancora guadata, dovete recuperare “New Girl“. La serie con protagonista Zoey Deschanel vede Jessica Day fare i conti con la fine di una lunga relazione. Trovandosi all’improvviso fuori di casa, trova una nuova sistemazione in un loft abitato da tre ragazzi. Inutile dire che l’arrivo di Jessica sconvolgerà le vite dei tre e ovviamente anche la propria. Tutti i personaggi coinvolti impareranno, in modo diverso, a conoscere le diverse forme d’amore e affrontare le proprie insicurezze.

Infine, vi consigliamo una serie forse poco conosciuta ma che meriterebbe più attenzione: parliamo di “Survival of the Thickest“, ovvero la storia di Mavis Beaumont, una stilista che dopo una brutta separazione decide di cominciare una nuova vita. Mavis non si aspetta di trovare anche un nuovo amore, ma, come al solito, le cose inaspettate sono sempre le più belle.