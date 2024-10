Halloween da brivido, 4 film horror da vedere su Netflix | Serata da incubo assicurata

Prepara il divano, abbassa le luci e lasciati travolgere dai migliori horror Netflix per una maratona da incubo.

Halloween si avvicina, e con esso il momento perfetto per immergersi in una notte di puro terrore!

Con le prime nebbie autunnali e le giornate che si accorciano, non c’è occasione migliore per vivere un’esperienza da brividi. Che tu sia un appassionato di horror o semplicemente in cerca di adrenalina, Netflix Italia ha un catalogo da urlo per Halloween.

Dai classici del terrore agli horror più psicologici e disturbanti, c’è una selezione pronta a regalare batticuori e ansia.

Prepara il divano, abbassa le luci e assicurati di avere qualcuno accanto: questi film renderanno la tua notte impossibile da dimenticare.

Quattro film Horror per una notte spaventosa

The Haunting of Hill House – L’horror psicologico per eccellenza, ispirato al romanzo di Shirley Jackson, The Haunting of Hill House è una serie tv che Netflix ha trasformato in un cult horror moderno. Perfetta per Halloween, racconta la storia della famiglia Crain che, molti anni dopo aver lasciato Hill House, ritorna a confrontarsi con i suoi demoni. I flashback inquietanti e il costante senso di angoscia sono ideali per chi ama l’horror psicologico più che quello basato sui jump-scare. Gli amanti del brivido apprezzeranno anche il sapiente uso di immagini subliminali che, una volta scoperte, rendono la visione ancora più disturbante.

Hereditary – Un classico del terrore contemporaneo, considerato uno dei film horror più sconvolgenti degli ultimi anni, Hereditary è un viaggio nell’orrore familiare e nell’occulto. Diretto da Ari Aster, il film segue la discesa nella follia della famiglia Graham, vittima di una maledizione tramandata per generazioni. Con atmosfere cupe e scene che si piantano nella mente dello spettatore, questo film è perfetto per chi cerca una trama complessa e non teme di esplorare temi forti. Preparatevi a scoprire dettagli inquietanti ad ogni visione.

Horror paranormale per brividi assicurati

The Conjuring – Una storia vera che lascia senza fiato, quando si parla di horror paranormale, The Conjuring di James Wan è un must. Il film, basato su eventi reali, segue i coniugi Ed e Lorraine Warren, famosi investigatori del paranormale, mentre affrontano una delle loro indagini più spaventose. La tensione è palpabile in ogni scena e la narrazione realistica aumenta l’angoscia. Perfetto per chi vuole passare la notte con la sensazione di non essere solo in casa. La suspense non manca, così come la garanzia di qualche salto sulla sedia.

It Follows – L’orrore che ti insegue, un mix di horror psicologico e thriller, It Follows porta l’orrore su un piano diverso. La protagonista, perseguitata da una maledizione che si trasmette da persona a persona, vive costantemente in fuga, inseguita da una presenza inquietante. Le atmosfere sinistre e l’ansia per l’inevitabile rendono It Follows una scelta perfetta per Halloween. Senza effetti speciali esagerati, ma con una trama costruita per alimentare l’angoscia, questo film è l’ideale per chi preferisce l’horror sottile e imprevedibile.