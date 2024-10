Spider-Man 4, il misterioso ritorno di Peter Parker dopo gli Avengers: ecco cosa ci sta nascondendo Marvel

L’universo di Spider-Man continua a evolversi e affascinare, con il quarto capitolo della serie interpretata da Tom Holland in uscita il 24 luglio 2026, appena dopo “Avengers: Doomsday” previsto per maggio. Questa tempistica ricalca il successo di “Spider-Man: Far From Home,” che seguì di poco “Avengers: Endgame.”

Entusiasmo e mistero circondano questa nuova avventura, con Holland che ha rivelato qualche anticipazione sul progetto durante un’ospitata da Jimmy Fallon, confermando che le riprese inizieranno nell’estate del 2025.

Durante l’intervista, Holland ha menzionato che il team creativo ha apportato correzioni alla sceneggiatura, assicurando ai fan che l’obiettivo è rendere questo film unico e memorabile, pur mantenendo il collegamento con il grande disegno Marvel.

Ha descritto i film del Marvel Cinematic Universe come “piccoli ingranaggi in una grande macchina” e ha evidenziato l’importanza di far combaciare le trame per rispettare la timeline dell’universo narrativo. Questa attenzione a una narrazione coerente è cruciale per mantenere i fan coinvolti.

Un nuovo capitolo con Destin Daniel Cretton alla regia

Alla regia di “Spider-Man 4” troveremo Destin Daniel Cretton, già conosciuto per “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” Dopo aver lasciato la direzione di “Avengers: The Kang Dynasty” nel 2023, Cretton ha mantenuto il suo impegno con Marvel, lavorando a un progetto dedicato a Wonder Man e, al momento, concentrandosi su Spider-Man. I fan aspettano di vedere come la sua visione influenzerà lo stile narrativo rispetto alla trilogia diretta da Jon Watts, che ha dato forma al Peter Parker di Holland.

Ritornerà Zendaya nei panni di MJ?

Non è ancora chiaro se Zendaya tornerà come MJ, la presenza di un personaggio che ha definito profondamente l’arco narrativo di Peter Parker. I fan sperano in una sua partecipazione, vista la chimica tra i due attori, ma al momento il suo ritorno rimane in sospeso. Nel frattempo, Holland e il team lavorano sodo per garantire che il film aggiunga nuovi elementi alla storia di Spider-Man, senza trascurare gli aspetti romantici che hanno contribuito al successo della serie.

Con un’attesa di quasi due anni, l’hype cresce costantemente. Marvel punta a mantenere il livello di suspense e curiosità, con ogni dettaglio centellinato, lasciando immaginare ai fan i possibili sviluppi nella vita del giovane eroe. Il viaggio di Peter Parker verso nuove sfide e scoperte è appena cominciato: restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa avventura epica.