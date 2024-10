Venom 3, cosa rivelano davvero le scene post-credit: quale sarà il futuro del simbionte e non solo

Un epilogo sorprendente e post-credit rivelatori: il sacrificio di Venom e la comparsa del misterioso Knull cambiano tutto.

L’articolo contiene spoiler, se non hai visto il film non continuare a leggere. L’ultimo capitolo di “Venom: The Last Dance” lascia i fan senza parole con un finale drammatico e un set di scene post-credit che aprono nuove possibilità. Il sacrificio finale di Venom per salvare Eddie, dopo un combattimento epico con creature pronte a divorare simbionti, suggella il destino del simbionte con un atto di eroismo estremo.

Eddie, ancora sotto shock, si dirige a New York, dove la statua della Libertà si staglia all’orizzonte, segnando il compimento di un sogno condiviso con il suo amico perduto.

Mentre Eddie affronta un nuovo inizio, la scena post-credit svela una scoperta inquietante: una collega scienziata è sopravvissuta all’attacco dei simbionti, trasformata in una nuova entità con poteri sinistri. Parallelamente, un semplice scarafaggio inizia a mostrare strani segni di contaminazione simbolica dopo essere entrato in contatto con un residuo del simbionte: i simboli dell’energia letale non sembrano quindi del tutto estinti.

Tuttavia, il vero colpo di scena emerge in una scena post-credit successiva: la voce oscura e minacciosa di Knull, interpretata da Andy Serkis, profetizza il risveglio del “Re Nero” e una futura devastazione. Ma chi è davvero Knull, e cosa rappresenta per l’universo Marvel?

Knull: l’antico e oscuro signore dei simbionti

Knull, introdotto relativamente di recente nei fumetti Marvel, è il creatore dei simbionti e una delle entità più potenti mai apparse. Signore del caos e dell’oscurità, è stato esiliato dopo aver distrutto uno dei Celestiali, e il suo potere è sopravvissuto nell’energia che ha generato le prime forme simbiontiche. Costretto a nascondersi su un pianeta remoto, Klyntar, inizia a creare il proprio esercito di simbionti.

La figura di Knull getta nuove ombre sul destino di Eddie e sull’intero Marvel Cinematic Universe (MCU). Nonostante il sacrificio di Venom, la minaccia del Re Nero incombe. Questo primo sguardo al temibile Knull potrebbe portare a un’eventuale invasione da parte della sua stirpe, che lo avrebbe già liberato dalla sua prigione. La domanda, ora, è se gli eroi della Terra saranno pronti a combatterlo.

Il futuro dei simbionti e possibili crossover Marvel

Con il destino di Venom apparentemente segnato, si aprono nuove speculazioni sui possibili incontri tra Eddie e altri eroi del MCU. Ora a New York, le probabilità di incrociare Spider-Man aumentano notevolmente, soprattutto se Sony e Marvel decideranno di unire le forze per un crossover tra Eddie e Peter Parker. Con Tom Holland già confermato nel ruolo di Spider-Man, questo finale aperto sembra quasi preparare il terreno per una possibile alleanza tra Venom e il tessiragnatele, in un incontro epico che potrebbe sfociare in un’altra battaglia contro Knull.

Se i piani del MCU permetteranno un crossover, i fan potrebbero finalmente vedere un team-up tra Spider-Man e Venom contro un nemico comune. Intanto, la presenza del nuovo regista Kelly Marcel apre scenari interessanti per un’estensione della saga dei simbionti, tra cui una serie o un film dedicato al ritorno di Knull e alla sua sete di vendetta.

In attesa di nuove rivelazioni

Mentre “Venom 3” chiude il ciclo del personaggio di Eddie, il MCU rimane in fermento: i fan possono aspettarsi ulteriori intrecci, specialmente considerando la potenza del personaggio di Knull e le sue connessioni cosmiche. Cosa riserva il futuro per Eddie e i simbionti? Marvel potrebbe aver lanciato solo un assaggio di ciò che verrà.

Restate sintonizzati per scoprire cosa riserva il futuro per l’universo Marvel, perché l’oscurità del Re Nero sembra appena agli inizi.