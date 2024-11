Come sei bella stasera, al Teatro MTM di Milano: una cronaca esilarante e sincera della vita di coppia lunga 29 anni

Dal primo incontro agli anniversari: uno spettacolo imperdibile sulle gioie e difficoltà dell’amore quotidiano

A teatro dal 14 al 24 novembre 2024, Come sei bella stasera porta in scena una storia di amore e vita coniugale raccontata in dieci quadri. Scritto da Antonio De Santis, noto per il suo lavoro con Ale & Franz, lo spettacolo esplora la vita di Anna e Paolo, dalla luna di miele ai ventinove anni di matrimonio. La commedia mette a nudo le dinamiche di coppia, tra momenti di gelosia, risate, affetto e la gestione di figli piccoli e adulti, un percorso familiare che diverte e commuove allo stesso tempo.

Con Gaia De Laurentiis e Max Pisu nei panni dei protagonisti, lo spettacolo offre un racconto autentico e divertente, che fa emergere i sacrifici, gli ostacoli e le sorprese in cui ogni coppia può identificarsi. Tra figli che rompono il silenzio della notte, nonni che invadono la vita dei genitori e la voglia di ritrovare un’intimità spesso ostacolata, Come sei bella stasera regala un ritratto in cui ogni spettatore, anche i single, troverà spunti di riflessione e risate.

Una messa in scena frizzante e realistica

Sotto la regia di Marco Rampoldi, il duo De Laurentiis-Pisu dà vita a personaggi che rispecchiano fedelmente le sfide del vivere insieme.

La regia di Rampoldi aggiunge una leggerezza e un’attenzione alle sfumature comiche che esaltano la natura ironica e sincera del testo. Lo spettacolo mostra le continue sfide quotidiane di una coppia, offrendo una prospettiva affettuosa e vera sul tema.

L’arte di far ridere senza banalità

Come sei bella stasera non è solo uno spaccato di vita coniugale; è anche un esercizio di ironia, in cui le battute e i momenti comici riflettono le complessità dell’amore a lungo termine. Gaia De Laurentiis e Max Pisu mostrano una grande chimica sul palco, che rende ogni scena vivace e coinvolgente. La narrazione costruita da De Santis si muove agilmente tra risate e momenti di riflessione, dando profondità ai personaggi senza mai sfociare nel melodramma.

Nell’insieme, Come sei bella stasera si rivela uno spettacolo che, pur restando leggero, tocca corde profonde. Ridere insieme alla quotidianità delle piccole cose rende questo spettacolo speciale. In un’epoca in cui la comicità spesso sfiora l’eccesso, questa commedia dimostra che l’arte del ridere può ancora essere sofisticata e toccante.