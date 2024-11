Netflix cancella One Piece 2, panico tra i fan della serie e dell’anime: ci si aspettava l’arrivo col botto e invece…

Un’assenza sospetta fa temere per la seconda stagione del live-action di One Piece su Netflix

C’è preoccupazione tra i fan di One Piece dopo l’ultima comunicazione di Netflix sulle uscite principali del 2025.

In occasione del terzo trimestre, la piattaforma ha rivelato i suoi titoli di punta per il prossimo anno, tra cui serie attesissime come Stranger Things 5 e Mercoledì, ma ha sorvolato sul sequel della sua serie live-action ispirata al celebre manga. Un dettaglio che non è passato inosservato, suscitando immediatamente voci di un possibile rinvio della seconda stagione al 2026.

Questa assenza è notevole, specialmente per una serie che ha già registrato record di visualizzazioni globali. Netflix, parlando agli azionisti, ha citato con entusiasmo i suoi prossimi progetti, tra cui un nuovo film di Knives Out con Daniel Craig, Frankenstein di Guillermo del Toro e altri successi annunciati.

La mancata menzione di One Piece, che aveva riscosso un’incredibile accoglienza e un altissimo seguito, ha così lasciato perplessi molti fan, che temono un ritardo strategico per dare priorità a titoli consolidati come Stranger Things e Squid Game.

Tra priorità e tempistiche: le ipotesi dell’addio

Un possibile motivo per questo ritardo potrebbe essere legato alla complessità e ai tempi di produzione, nonché alle scelte di programmazione della piattaforma.

Nell’estate del 2025, ad esempio, Netflix lancerà l’attesissima quinta stagione di Stranger Things, un evento che monopolizzerà attenzione e risorse. Con una stagione così cruciale in calendario, potrebbe essere rischioso per Netflix sovraccaricare il pubblico di titoli di punta.

Speranze e paure tra i fan

La conferma ufficiale della data di uscita di One Piece 2 resta ancora sospesa, e i fan sono costretti a navigare nell’incertezza. Nonostante Netflix avesse precedentemente indicato il 2025 come l’anno del ritorno della serie, la situazione sembra tutt’altro che definitiva.

In ogni caso, l’assenza di One Piece 2 dai piani ufficiali non spegne del tutto la speranza dei fan, che sperano in un aggiornamento positivo. Con il successo della prima stagione, la posta in gioco per Netflix è alta, e la decisione finale su quando rilanciare One Piece influenzerà senza dubbio il futuro del franchise in live-action. Il pubblico intanto resta in attesa, sperando che l’annuncio definitivo arrivi presto.