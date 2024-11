Villa Arconati, l’Avvento tra luci, tradizione e magia per un Natale da sogno imperdibile!

Domeniche incantate con laboratori per bambini, conferenze, mercatini artigianali e l’atmosfera unica di una dimora storica.

Villa Arconati si prepara ad accogliere il periodo più magico dell’anno con un evento dedicato al Natale che coinvolge grandi e piccini. A partire dal 24 novembre, e per tutte le domeniche d’Avvento, la splendida dimora settecentesca si veste a festa con luci scintillanti, alberi decorati e attività creative per immergere i visitatori nell’atmosfera natalizia.

Tra il fascino delle decorazioni artigianali e i profumi delle specialità stagionali, Villa Arconati diventa una grande “casa” dove tradizione e innovazione si fondono. Gli ospiti potranno passeggiare tra ambienti storici illuminati e scoprire momenti unici di convivialità, tra spettacoli, conferenze e gustose proposte culinarie. L’evento culmina nel weekend del 14 e 15 dicembre con la tradizionale Festa di Natale, una celebrazione imperdibile per chi desidera vivere appieno lo spirito delle festività.

Oltre a essere un luogo di intrattenimento, Villa Arconati si propone come spazio di cultura e solidarietà. L’artigianato locale è protagonista del mercatino natalizio, con oggetti esclusivi creati in collaborazione con realtà del territorio. Ogni prodotto racchiude una storia di tradizione e manualità, offrendo idee regalo uniche e sostenibili.

Con attività pensate per tutte le età, le domeniche d’Avvento promettono un’esperienza immersiva. Dalle dolci merende al Caffè Goldoni ai laboratori creativi per i più piccoli, passando per incontri tematici e spettacoli dal vivo, ogni angolo della villa invita a riscoprire la magia del Natale.

Laboratori e tradizione per i più piccoli

Uno dei momenti più attesi è il laboratorio “Babbo Natale vola su Villa Arconati”, dove i bambini, attraverso materiali semplici e tanta fantasia, creeranno una slitta volante per il caro Santa Claus. Un’esperienza divertente e formativa che unisce creatività e tradizione. L’accesso è gratuito per i bambini fino a 10 anni, con prenotazione consigliata per garantire disponibilità.

Non manca l’attenzione al gusto: la Sala Rossa accoglie i visitatori per il Lunch dell’Avvento, offrendo piatti tipici in un’atmosfera calda e accogliente. Prenotare il proprio posto a tavola significa vivere un momento di relax circondati dalla bellezza unica della villa.

Un viaggio tra cultura e spirito natalizio

Le attività per adulti comprendono conferenze su temi legati al Natale e rievocazioni storiche che trasportano i visitatori attraverso i secoli. Inoltre, le visite guidate offrono uno sguardo approfondito sulla storia e i segreti della dimora, arricchendo l’esperienza natalizia con dettagli preziosi.

Dal canto dei cori alle carole natalizie, ogni dettaglio è pensato per creare un’atmosfera unica. La Villa, con la sua straordinaria architettura e i giardini che si adagiano dolcemente nel sonno autunnale, rappresenta il luogo ideale per immergersi nello spirito del Natale, unendo passato e presente. Non perdete l’occasione di visitare Villa Arconati durante l’Avvento: un luogo dove la magia si respira in ogni angolo, lasciando un ricordo indelebile a grandi e piccini.