La Coda del Diavolo, Luca Argentero si reinventa in un thriller mozzafiato: la trama avvolgente che cattura il pubblico

Una guardia carceraria accusata ingiustamente, una giornalista determinata e un noir che promette colpi di scena continui.

Su Sky Cinema e in streaming su NOW, debutta La Coda del Diavolo, un thriller ad alta tensione che porta sullo schermo un Luca Argentero inedito. Diretto da Domenico De Feudis e tratto dal romanzo di Maurizio Maggi, il film rappresenta una produzione Sky Exclusive firmata Groenlandia, con un cast di tutto rispetto che include Cristiana dell’Anna e Francesco Acquaroli.

La storia ruota attorno a Sante Moras, una guardia carceraria accusata di un crimine che non ha commesso: l’omicidio di un detenuto nella sua cella. Deciso a dimostrare la propria innocenza, Moras si allea con una giornalista intraprendente, interpretata da Cristiana dell’Anna, per scoprire la verità dietro una serie di omicidi che coinvolgono giovani donne.

Questo intreccio, già denso di mistero, si arricchisce di tensione psicologica, azione e colpi di scena, costruendo un’atmosfera che tiene lo spettatore incollato allo schermo.

Luca Argentero ha dichiarato di aver accettato il ruolo perché Sante Moras rappresenta una sfida completamente nuova. Il personaggio è lontano dai ruoli affascinanti e brillanti a cui l’attore ci ha abituati: Moras è un uomo silenzioso, tormentato e segnato fisicamente. Per calarsi nei panni di questo protagonista duro e complesso, Argentero ha affrontato un intenso allenamento fisico che lo ha trasformato sia nel corpo che nello spirito.

Una trama ricca di suspence e intensità emotiva

La forza del film risiede nella sua capacità di mescolare il noir con il dramma personale. La narrazione non si limita a seguire un’indagine poliziesca, ma esplora anche i demoni interiori dei protagonisti. La ricerca della verità si trasforma in una lotta per la redenzione, in cui ogni personaggio deve affrontare le proprie fragilità.

Cristiana dell’Anna offre una performance convincente nel ruolo della giornalista, portando sullo schermo un personaggio forte e determinato, che contrasta perfettamente con l’energia introversa di Moras. La regia di De Feudis, attenta ai dettagli, cattura l’essenza cupa e opprimente della storia, amplificata dalla colonna sonora e da un uso sapiente delle luci e delle ombre.

Un’esperienza visiva intensa da non perdere

Con La Coda del Diavolo, Sky e NOW offrono agli spettatori una storia che combina intrattenimento puro e profondità emotiva. Il film non si limita a raccontare un mistero, ma esplora il lato oscuro dell’essere umano, mettendo in luce temi come la giustizia, la colpa e il sacrificio.

Luca Argentero dimostra ancora una volta la sua versatilità, portando sullo schermo un personaggio memorabile che sfida ogni aspettativa. Per chi cerca un thriller ricco di colpi di scena e interpretazioni intense, questo film è una scelta obbligata. Stasera, preparatevi a lasciarvi catturare da una storia che promette di sorprendervi fino all’ultimo minuto.