Tootsie arriva in Italia, il musical imperdibile per le feste con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti | Alla conquista di Milano

Un mix di risate, riflessioni e musica in una commedia romantica dal ritmo travolgente e attualissimo.

Il Natale porta a teatro un regalo speciale: Tootsie, la nuova commedia musicale firmata da Massimo Romeo Piparo, approda al Teatro Manzoni di Milano per la sua prima italiana. Tratto dal celebre film di Sydney Pollack del 1982 con Dustin Hoffman, il musical racconta una storia intramontabile arricchita da una vena ironica e dissacrante che saprà conquistare il pubblico.

Protagonista di questa avventura teatrale è Paolo Conticini, affiancato dall’istrionico Enzo Iacchetti. I due attori, forti di un’alchimia esplosiva, portano in scena un racconto che alterna momenti di puro divertimento a riflessioni profonde su temi di grande attualità. Con un cast di altissimo livello e un adattamento fedele ma innovativo, Piparo confeziona uno spettacolo che promette di far sorridere e riflettere, mantenendo sempre un ritmo incalzante.

La trama segue le vicende di Michael Dorsey, un attore in difficoltà che decide di travestirsi da donna per ottenere un ruolo in un musical. Nei panni di Dorothy Michaels, Michael riesce non solo a conquistare il pubblico di Broadway, ma anche a scoprire lati inaspettati di sé stesso e delle sue relazioni.

Un viaggio tra equivoci, sentimenti e scoperte che si sviluppa sul palcoscenico con una colonna sonora coinvolgente e scenografie mozzafiato.

Una riflessione ironica sul mondo dello showbusiness

Il musical si prende gioco con intelligenza delle dinamiche del mondo dello spettacolo, mettendo in luce le contraddizioni di un ambiente dove merito e apparenza spesso si intrecciano. La brillante scrittura, impreziosita dalla musica di David Yazbek, offre momenti di puro intrattenimento senza mai perdere di vista temi come identità, parità di genere e il ruolo della donna nella società.

Massimo Romeo Piparo descrive Tootsie come “un inno alle donne, raccontato con leggerezza e ironia, ma con messaggi potenti che restano nel cuore”. Il musical riesce a toccare corde profonde, bilanciando perfettamente comicità e introspezione, in un format accessibile e moderno.

Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti: un duo irresistibile

La coppia Conticini-Iacchetti si dimostra vincente, regalando momenti esilaranti e intensi. Conticini, già noto per i suoi ruoli in musical di successo, porta sul palco un Michael/Dorothy credibile e carismatico. Al suo fianco, Iacchetti si distingue nel ruolo del coinquilino Jeff, offrendo una performance ricca di sfumature e umorismo.

La celebre frase conclusiva del film, “Sono stato un uomo migliore da donna di quanto lo sia stato da uomo”, racchiude l’essenza dello spettacolo, un viaggio che va oltre le apparenze e invita a guardare oltre gli stereotipi. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 26 dicembre al 1° gennaio, con orari variabili a seconda del giorno: feriali alle 20:45, domenica alle 15:30, con repliche speciali il 26 dicembre e il 1° gennaio alle 17:30 e due spettacoli il 31 dicembre, alle 16:00 e alle 21:00. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro e le grandi storie! Guarda sul sito per tutte le info e i biglietti.