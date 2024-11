Dexter: Original Sin, finalmente il trailer il prequel che rivela i primi passi del giustiziere più amato di tutti

Il prequel di Dexter, “Original Sin”, rivela l’inizio della storia del serial killer vendicatore. Scopri la trama avvincente.

Il 13 dicembre su Paramount+, il Natale si tinge di rosso… ma non per il solito motivo! Dexter Morgan, il celebre serial killer giustiziere, sta per tornare in un prequel che ne svela le origini. La nuova serie, intitolata Dexter: Original Sin, porterà i fan nei primi anni del personaggio, prima che il suo volto diventasse noto in tutto il mondo, e lo farà sotto forma di un giovane Dexter alle prese con il suo percorso oscuro.

Questa volta, però, non vedremo più il personaggio reso celebre da Michael C. Hall, ma un giovane Dexter interpretato da Patrick Gibson, che si troverà alle prese con i suoi primi impulsi omicidi e con la lotta interiore per incanalare quella che sarà la sua missione: eliminare il male dalla società.

In un’ambientazione che ci riporta alla Miami del 1991, la storia racconta di un Dexter alle prime armi, che inizia a conoscere se stesso attraverso il suo lavoro come stagista forense al Dipartimento di Polizia di Miami. Un inizio tanto difficile quanto pericoloso, dove dovrà imparare a controllare la sua inquietante ossessione per il sangue.

Nel corso della serie, il giovane Dexter si ritroverà a essere guidato dal padre adottivo, Harry, un personaggio centrale nella formazione del futuro giustiziere. La figura di Harry, interpretata da Christian Slater, diventa fondamentale per il giovane Dexter, che adotta il famoso Codice, il codice etico che lo porterà a selezionare e uccidere i malviventi, evitando così il radar delle forze dell’ordine.

Un cast stellare per il ritorno di Dexter

Se l’attesa per il ritorno di Dexter non fosse già alta, il cast di Dexter: Original Sin aggiunge un ulteriore strato di fascino alla produzione. Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar, due nomi iconici della televisione, sono pronti a fare il loro ingresso nella serie. Dempsey, noto per il suo ruolo in Grey’s Anatomy, sarà Aaron Spencer, il capo della sezione Omicidi di Miami. Gellar, famosa per Buffy l’ammazzavampiri, interpreterà Tanya Martin, la nuova supervisore di Dexter alla Scientifica.

Altri volti noti del mondo delle serie TV arricchiscono il cast, come Molly Brown, che interpreterà la giovane Debra Morgan, la sorella di Dexter. Inoltre, i fan di lunga data della serie troveranno anche James Martinez, Christina Milian e Alex Shimizu nei panni di personaggi familiari come Angel Batista, María LaGuerta e Vince Masuka.

Un viaggio nell’origine della leggenda di Dexter

Dexter: Original Sin promette di essere una serie tanto avvincente quanto profonda, esplorando la psicologia del personaggio di Dexter Morgan e i suoi primi passi verso la giustizia personale. Non mancheranno momenti di tensione, scontri morali e un’immersione nella psicologia di un ragazzo che, pur cercando di fare del bene, è segnato dalla sua oscurità interiore.

Con l’uscita fissata per il 13 dicembre, Dexter: Original Sin avrà sicuramente un impatto notevole sul pubblico, che potrà finalmente scoprire come il giovane Dexter ha cominciato a tessere la rete di giustizia che lo ha reso famoso. Se pensavate di aver visto tutto ciò che c’era da vedere su Dexter, preparatevi a un’altra, entusiasmante, pagina della sua storia. Non vediamo l’ora di scoprire come il protagonista affronterà i suoi primi veri demoni. Con la nuova serie, i fan di Dexter saranno catapultati di nuovo nell’universo oscuro del protagonista. In un periodo già ricco di novità, questa serie segna un punto di svolta per l’amato personaggio. Non perdetevi questa avventura, perché Dexter ha ancora molto da raccontarci.