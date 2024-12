Tinì Cansino: che mestiere faceva prima di approdare a Uomini e Donne | In molti se la ricordano così

In quanti di voi si ricordato che lavoro faceva Tinì Cansino prima di approdare a Uomini e Donne? In molti se la ricordano in quel ruolo.

Tinì Cansino nata come Photina Lappa, è una showgirl, attrice e attualmente opinionista di Uomini e Donne, di origini greche e in seguito naturalizzata italiana. Da anni prende parte insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti al noto dating di Maria De Filippi, dove i tre, mantengono sempre alta l’attenzione del pubblico.

Così come i suoi due colleghi, porta avanti spesso dibattiti e litigi epici con i vari pretendenti del trono over e classico, per non parlare delle bagarre con i vari tronisti, dame e cavalieri. La Cansino occupa il suo ruolo dal 2012 e da quel momento è entrata nel cuore del pubblico.

Ma in quanti di voi si ricordano che mestiere faceva prima di lavorare per Queen Mary? In molti se la ricordano, per lo più è la nuova generazione che collega il suo volto solamente a Uomini e Donne.

Le critiche subite da Tinì Cansino

Tinì Cansino, come ha rivelato, ha svolto diversi lavori, da quelli più umili, come per esempio la commessa e la cassiera a quelli nel mondo dello spettacolo. Durante il suo esordio, la showgirl ha puntato il suo personaggio su Rita Hayworth: “Le assomigliavo e fu la mia fortuna. La prima volta che me lo fecero notare avevo 16 anni e stavo provando un rossetto in profumeria…”.

Tinì nel corso della sua carriera riceveva molti complimenti, ma anche molte critiche, soprattutto dalle femministe, le quali non erano felici del lavoro che faceva prima: “Mi vedevano come una donna oggetto, mentre io mi sentivo soltanto una donna. Erano arrabbiatissime, mi arrivavano messaggi terribili. Poi forse si sono pentite…”.

Ecco che lavoro faceva prima di Uomini e Donne

Tinì Cansino, ha passato un periodo lontana dai radar delle telecamere, per prendersi cura dei suoi figli e come ha rivelato: “Ho scelto di dedicarmi alla famiglia e no, non me ne sono pentita…”. In seguito, come tutti sanno, precisamente dal 2012, ricopre il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ma in quanti di voi si ricordano che lavoro svolgeva agli esordi della sua carriera?

La Cansino era una delle ragazze del Drive In, precisamente la “ragazza del fast food”. In quegli anni ottenne un enorme successo e i suoi fan le mandavano sempre molte lettere di ammirazione, per non parlare del grande pubblico che non si perdeva neanche una puntata del noto programma.