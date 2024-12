Festival del Cinema di Riga: quando inizia e quanto dura la kermesse dedicata al mondo contemporaneo

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul Festival del Cinema di Riga, la kermesse dedicata al cinema italiano contemporaneo. Ecco quando inizia e quanto dura.

Sono molteplici gli eventi che ogni anno si tengono in Italia o all’Estero, in merito al cinema, alla musica e alla sfera culturale in genere che bisognerebbe non perdersi. Non si passa sul red carpet soltanto per sfilare e mostrare gli ultimi outfit alla moda, ma c’è tutto “un mondo” dietro, che vale la pena di essere conosciuto e apprezzato.

Chi ha la possibilità di andare, vede film in anteprima e assapora tutta la bellezza che il cinema italiano e non, trasmettono ai cittadini. Ci sono molteplici sfaccettature in un film e non si può descrivere soltanto mediante il genere.

Per questo motivo, per approfondire maggiormente la sfera del cinema italiano contemporaneo, non dovreste perdervi il Festival del Cinema di Riga. Ecco quando inizia e quanto dura.

Cosa vedrà il pubblico nel corso del festival

Il programma del Festival del Cinema di Riga di quest’anno presenta una scaletta molto prestigiosa, in quanto il pubblico lettone potrà ammirare queste 5 pellicole facente parte del cinema contemporaneo italiano, sottotitolate in inglese: Zamora di Neri Marcorè, Romantiche di Pilar Fogliati, Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, Gloria! di Margherita Vicario e Desiré di Mario Vezza.

Inoltre, prima del film di apertura di questo prestigioso evento, sarà presentato un talk fra l’attrice italiana Marta Gastini e il regista e produttore lettone Matiss Kaza (che ha preso parte a molti dialoghi del Caffè Young Italy), per sponsorizzare non soltanto i giovani talenti under 35, del nostro e del loro Paese, ma anche per attivare nuove collaborazioni future tra i due Stati.

Quando inizia e quanto dura il Festival del Cinema di Riga

Per la gioia dei fan del cinema contemporaneo italiano, sappiate che dal 13 al 15 dicembre, si terrà al cinema Splendid Palace di Riga la terza edizione del Nice Italian Film Festival, un evento organizzato dall’ambasciata d’Italia in Lettonia.

Alessandro Monti, ambasciatore d’Italia in Lettonia, in merito al Festival del Cinema di Riga, ha rivelato: “Con il Nice Italian Film Festival torna a Riga il cinema italiano emergente, quest’anno con un’attenzione ancora più pronunciata verso donne e giovani quali nuovi protagonisti dell’industria audiovisiva”. Sul sito ufficiale dell’evento e sulla pagina social, troverete tutto il programma spiegato nel dettaglio, in modo da non perdervi nulla di questo avvenimento molto atteso. Detto ciò, quanti di voi riusciranno a essere presenti?