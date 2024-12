Gianni Sperti: quanto guadagna e a quanto ammonta il suo stipendio a Uomini e Donne

Voi lo sapete quanto guadagna Gianni Sperti a Uomini e Donne? Ecco a quanto ammonta lo stipendio del noto opinionista, tenetevi forte.

Gianni Sperti lo conosciamo tutti, in quanto fa compagnia al grande pubblico con la sua presenza ormai da anni. Prima in veste di ballerino e poi come opinionista a Uomini e Donne, dove insieme a Tina Cipollari e Tinì Cansino, tengono alto l’interesse del pubblico.

Il trio non la manda di certo a dire a nessuno e se hanno qualche obiezione sui vari corteggiati e corteggiatori, non si fanno remore a dire quello che pensano, molto spesso lasciando senza parole anche la stessa Maria De Filippi.

Gianni ormai è un veterano del programma, per questo motivo, sono molti che si sono chiesti a quanto possa ammontare lo stipendio a Uomini e Donne e quanto guadagna a ogni singola puntata. Preparatevi a cifre da capogiro.

Il grande amore di Gianni Sperti

Gianni Sperti è uno dei personaggi dello spettacolo più seguiti di sempre, non soltanto per la sua simpatia e bellezza, ma anche per il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne. I suoi interventi molto spesso sono terminati in litigate epiche, che ancora oggi i fan del dating ricordano molto bene. Eppure, nonostante stia sotto i riflettori spesso, per via del suo lavoro, è molto geloso e riservato della sua sfera privata.

Sappiamo che è molto legato alla sua famiglia e che la fama gli ha portato alti e bassi nella sua vita, come per esempio la truffa che ha subito in passato. In merito alla sua vita sentimentale non abbiamo nessuna informazione dopo la fine della sua relazione con Paola Barale, quello che sappiamo a oggi è che il suo grande amore è la dolce cagnetta che è entrata in casa sua e nel suo cuore, parliamo di Mina, di cui potete ammirare un primo piano, sul profilo social dell’ex ballerino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

Quanto guadagna Gianni a Uomini e Donne

In riferimento al fatto di quanto Gianni Sperti sia una persona molto riservata, sono in molti che si sono chiesti quanto possa guadagnare per ogni puntata che registra a Uomini e Donne e a quanto ammonterebbe il suo stipendio mensile. Ovviamente, l’ex marito della Barale non ha mai lasciato nessuna conferma in merito, ma secondo l’indiscrezione riportata da, Il Messaggero, la cifra dovrebbe essere da capogiro.

Parliamo di 2000 euro a puntata e di oltre 10mila euro al mese, visto il numero di puntate che l’opinionista registra insieme a Maria De Filippi e agli altri membri del programma. Che dire, se fosse confermato, sarebbe sicuramente un bel gruzzoletto che Sperti si porta a casa tutti i mesi, non credete?