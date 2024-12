Antonella Clerici dovrà fare a meno di lui: era il suo pupillo | Niente contratto

Antonella Clerici non sarà accompagnata dal suo pupillo, niente contratto per lui. Cosa sarà successo?

Antonella Clerici non ha bisogno di presentazioni, in quanto è una delle conduttrici più amate e più seguite di mamma Rai, la quale grazie ai suoi programmi di punta, È sempre mezzogiorno e The Voice, raccoglie moltissimi consensi.

Antonellina, grazie alla sua simpatia e professionalità, ha dimostrato a tutti quanti che in lei, oltre alla bellezza c’è molto di più. Un talento innato per stare davanti alle telecamere che la rendono una delle regine più amate dell’intrattenimento.

Nonostante un curriculum brillante che si porta dietro, in molti sui social sono confusi in merito a quel dietrofront. Il suo pupillo non lavorerà con lei, niente contratto per il bello dell’emittente statale. Cosa sarà successo?

La rivelazione di Antonella Clerici

Prima di proseguire, sappiate che Antonella Clerici non è soltanto lavoro, ma anche famiglia. Lei, insieme a sua figlia Maelle, al suo compagno, Vittorio Garrone e ai suoi parenti, trascorrerà il natale nella sua casa tra i boschi, che sprizza magia e spirito natalizio da tutti i pori.

Come rivelano a larchitetto.it, il menù di Natale che la conduttrice ha in mente per i suoi commensali è qualcosa di delizioso, in quanto ci sarà il suo mitico vitello tonnato, seguito da affettati misti, tigelle fragranti, insalata russa, mousse, paté fatti in casa e i tradizionali tortellini ai quali Antonellina non potrebbe mai rinunciare.

Antonella condurrà in solitaria

Oltre ai tortellini, Antonella Clerici rinuncerà alla presenza di un co-conduttore allo speciale di Natale che si terrà il 23 dicembre su Rai 1 alle 21:20 per celebrare l’apertura dell’Anno Santo 2025. Voci di corridoio rivelavano che la conduttrice avrebbe presentato il programma insieme a Stefano De Martino. A quanto pare però, come rivelano da FanPage, questi erano solo rumors, in quanto lo show la Clerici lo condurrà in solitaria, anche perché diciamocelo, non ha bisogno di una spalla.

Quello di cui ha bisogno invece sono ospiti che l’aiuteranno a rendere ancora più iconico il programma. Per questo motivo tra gli invitati ci saranno De Martino, Gianni Morandi e il grande e leggendario, Alberto Angela. Tra l’entusiasmo della conduttrice di È sempre mezzogiorno e la presenza di tutti questi grandi nomi, sarà una notte magica ed esilarante che il grande pubblico non potrà assolutamente perdere. Ovviamente per ricevere maggiori informazioni in merito e soprattutto conferme ufficiali, non ci resta che attendere le comunicazioni delle prossime ore.